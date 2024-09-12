Dünyanın en zengin 3. insanı Jeff Bezos ev alırken indirim istedi: Pazarlık yöntemi başına iş açtı

12 Eylül 2024 12:51 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 13:12

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, Miami'de ev satın alırken başını belaya soktu. Evin fiyatında indirim isteyen Bezos, kimliğini gizledi, pazarlık yaptı. Ev sahibi, Bezos'a dava açacağını duyurdu.

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Fransız iş insanı Bernard Arnault ve Elon Musk'ın ardından dünyanın en zengin 3. insanı olan Jeff Bezos, ev satın alırken davalık oldu. Üstelik pazarlık yöntemi nedeniyle. 198 milyar dolarlık bir servete sahip olan Bezos, Miami'de bir ev satın almak istedi. Fakat Bezos, evi satın alırken kimliğini gizledi.

JEFF BEZOS 6 MİLYON DOLAR İNDİRİM YAPTIRDI

Miami'de 7 odalı lüks evin fiyatı için indirim isteyen Bezos, sakladığı kimliği sayesinde de sıkı bir pazarlık yaptı. Evi satan Leo Kryss, satın alan kişinin dünyanın en zengin insanlarından biri olduğunu bilmediği için 6 milyar dolar indirim yaptı.

EV SAHİBİ DAVA AÇACAK

Leo Kryss, evi satın alan kişinin Bezos olduğunu öğrenince ise kandırıldığını iddia etti. Satışa aracılık yapan emlak firmasına dava aöacağını söyleyen Kryss, ''Bezos olduğunu bilseydim indirim yapmazdım'' dedi.

Kryss, geçtiğimiz yıl evi 85 milyon dolara satışa çıkardığını, emlak firmasının ise kendisine evi satın alacak kişinin 79 milyon dolardan fazla para vermeyeceğini söylediğini aktardı.

Öte yandan evin olduğu Miami'deki Indian Creek bölgesinde Tom Brady, David Guetta, Ivanka Trump gibi ünlü isimler de yaşıyor.