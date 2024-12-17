Dünyanın en zengin kedisi Olivia Benson! Serveti dudak uçuklatıyor

17 Aralık 2024 12:29 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 12:32

Tüm zamanların en çok kazanan şarkıcılarından biri olan Taylor Swift'in kedisi Olivia Benson, aldığı reklamlar ve oynadığı klipler sayesinde 77 milyon sterlinlik bir servete sahip oldu.

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Sahibinden kalan 40 milyon sterlin ile dünyanın en zenin köpeği olarak rekorlar kitabına giren Alman çoban köpeği Gunther, bir ara tüm medyayı meşgul etmişti. Sıra dünyanın en zengin kedisine geldi.

792 milyon sterlinlik dev bir servete sahip olan ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in kedisi Olivia Benson, dünyanın en zengin kedisi oldu.

SERVETİ TAM 77 MİLYON STERLİN

İsmini sahibinin en sevdiği dizideki bir karekterden alan Olivia, sahibi kadar çok çalışıyor.

Birçok reklam​ projesi ve klipte yer alan kedi, tam tamına 77 milyon sterlinlik bir servete sahip.

ÖRÜMCEK ADAM'DAN ÇOK KAZANIYOR

Express.co'nun haberine göre Olivia'nın serveti, dünyanın en ünlü filmlerinden biri olan Örümcek Adam'ın yıldızı Tom Holland'ın servetinin iki katı.

Tom Holland 2024'te 30 yaş altı en zengin ünlülerden biri olmasına rağmen, tahmini net serveti yaklaşık 20 milyon sterlin.

REKLAMLARIN ARANAN YÜZÜ

Olivia, Keds, AT&T ve Diet Coke gibi büyük markaların reklamlarında rol aldı.

Unutulmaz bir Diet Coke reklamında, Swift içeceğinden bir yudum alır ve etrafında yavru kediler belirir; bunlardan biri de Olivia'dır.

Ayrıca Swift'in Blank Space ve Me! gibi hit şarkılarının müzik videolarında da yer aldı ve hatta Karma videosunda da küçük bir rolü vardı.