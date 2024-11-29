Dünyanın en zenginlerinden Warren Buffet mirasını bağışlayacak! Ailesi de şokta

29 Kasım 2024 11:42 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 12:36

Dünyanın en zengin 3'üncü insanı olan ve Omaha kahini lakabıyla anılan milyarder Warren Buffet 94 yaşında vasiyetini açıkladı. 150 milyar dolarlık servetinin yüzde 99.5'ini hayır kurumlarına bağışlayan Buffet'ın mirasının dağıtılmasının 10 yıl süreceği belirtiliyor. "Hiçbir zaman bir hanedan oluşturma peşinde olmadım" diyen Buffett, insanlığa hizmet etmeyi amaçladığını dile getirdi.

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'Borsa Kralı' lakabıyla bilinen ABD'li yatırımcı​ Warren Buffett, yaklaşık 150 milyar doları bulan servetinin %99.5’ini hayır kurumlarına bağışlama kararı aldığını duyurdu. Mirasın dağıtımının 10 yıl süreceği ifade edildi.

'HANEDAN OLUŞTURMAK İSTEMİYORUM'

Buffett, konuyla ilgili yazdığı mektubunda, devasa servetini bir hanedan kurma amacıyla kullanmak istemediğini belirtti. “Bir hanedan oluşturmak ya da çocuklarımın ötesine geçen bir plan yapmak istemedim,” diyen Buffett, üç çocuğuna güvendiğini vurguladı.

Ancak gelecekteki nesiller için aynı düşüncede olmadığını ekledi. Çocuklarının 66, 69 ve 71 yaşında olduğunu hatırlatan Buffett, zamanın herkes için kaçınılmaz bir sınav olduğunu söyleyerek, mirasın bu nedenle 10 yıl içerisinde dağıtılacağını açıkladı.

WARREN BUFFETT KİMDİR?

30 Ağustos 1930’da doğan Amerikalı iş insanı ve yatırımcı Warren Buffett, dünyanın en başarılı yatırımcılarından biri olarak tanınıyor.

Berkshire Hathaway’in CEO’su olan Buffett, borsadaki isabetli öngörüleri ve stratejik yatırımları nedeniyle “Omaha Kâhini” lakabını kazandı.

Sigorta, enerji, ulaştırma ve raylı sistemler gibi sektörlerde geniş bir portföy yöneten Buffett, küresel finans dünyasında eşsiz bir başarı hikâyesine imza attı.

BUFFETT'IN ZENGİNLİK SERÜVENİ

Yatırım kariyerine memleketi Omaha’da başlayan Buffett, 1956’da kurduğu Buffett Associates şirketiyle dikkat çekti. 1962 yılında Berkshire Hathaway’i satın alarak yatırımlarını bu şirket altında topladı.

1969’da cesur bir hamle yaparak, iki şirket hariç tüm yatırımlarını elden çıkardı ve odağını Berkshire Hathaway ile Diversified gibi lider sektör oyuncularına çevirdi.

Stratejik kararları ve uzun vadeli yatırımları sayesinde servetini katlayarak büyüten Buffett, bugün finans dünyasının en büyük isimlerinden biri olarak anılıyor.