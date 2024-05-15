Dünyanın gözü milli kamufle mayında! Hedefini kendi seçiyor

15 May 2024 11:21 - Güncelleme : 15 May 2024 11:21

Uluslararası pazarda dikkat çeken Türk savunma sanayi projeleri her geçen gün gelişimini sürdürüyor. En son 5. Nesil savaş uçağı KAAN’ın ikinci uçuşu, Bayraktar TB3’ün testleri dünyaya bir kez daha Türk savunma sanayisinin ileri düzeyde olduğunu gösterdi. Küresel yayın organları Türkiye'nin orta irtifa SİHA'sı 'TB3'ün yeni bir rekor kırdığına değinirken, diğer yandan Asya'daki dev savunma fuarındaki milli deniz mayınını mercek altına aldı.

Tasarımı ile dünyanın ilgisini çeken milli 'MALAMAN' deniz mayınının en çarpıcı özelliği hem görsel hem de akustik kamuflaja sahip olması.

İRTİFA REKORU

Türk savunma sanayini gururlandıran haber küresel savunma yayın organı Army Recognition'da yayınlandı. Haberde, Türkiye'nin askeri havacılık alanında dünya markası olan Bayraktar'ın son silahlı insansız hava aracı (SİHA) 'TB3'ün milli üretim olan motor gücüyle yeni bir irtifaya çıkarak tüm dikkatleri üzerine çektiği bilgisine yer verildi.

Yazıda TB3 SİHA'nın TUSAŞ Motor Sanayii tarafından üretilen milli PD-170 motorunu kullanarak 33 bin feet yüksekliğe (10 bin kilometre) çıktığı ve böylece yeni bir rekorun sahibi olduğu bilgisine yer verildi. TB3'ün Aselsan tarafından geliştirilen 'ASELFLIR-500' yüksek çözünürlüklü kamera sistemi sayesinde keşif ve gözlem kabiliyetinin de üstün seviyeye geldiği bilgisi haberde yer aldı.

GEMİDEN KALKABİLİYOR

TB3'ün orta irtifa ve menzilde görev yapacak şekilde tasarlandığı bilgisi paylaşılan analiz yazısında TCG Anadolu gibi milli deniz savaş araçlarından da iniş ve kalkış yapabildiği ifadesine yer verildi. Yayın organı ayrıca 8.45 metre uzunluğunda ve 14 metre kanat genişliğindeki yeni SİHA'nın 280 kilo mühimmat taşıyabildiğini ve bin 900 km'lik bir alanda lazer güdümlü füzelerle operasyon gerçekleştirebildiğini de okuyucularına duyurdu.

KAMUFLE OLAN MAYIN

Öte yandan saygın uluslararası denizcilik yayın organı Naval News'de ise Asya'daki en büyük savunma fuarlarından 'Malezya DSA 2024'de sergilenen "Milli Akıllı Deniz Mayınının" katılımcıları şaşırttığı bilgisine yer verildi. Koç Savunma, MKE ve TÜBİTAK ortaklığıyla geliştirilen 'MALAMAN' isimli dip deniz mayının en çarpıcı özelliği ise kamufle olması.

HEDEFİNİ KENDİ SEÇİYOR

Analiz yazısında MALAMAN'ın denizde kuvvetli adaptasyona sahip, uzak mesafe derinlikte hedeflerini seçebilen yüzeyde ise akustik, manyetik ve basınç sensörleri sayesinde hedefini ıskalamayan yapıya sahip olduğuna vurgu yapıldı. MALAMAN'ın fuarın katılımcılarını şaşırtan özellikleri arasında deniz savaş araçlarını kategorize edip seçebilmesi, en çok zararı vereceği noktada patlayabilmesi ve böylece deniz aracına zarar vermek değil “batırmak” amacıyla çalışması gibi detaylar da yer alıyor.

ÇİFT KAMUFLAJLI

Analiz yazısındaki bilgilere göre milli kamufle deniz mayını 100 metre suyun altında ve bin 800 metre genişliğinde bir alanda görev yapabiliyor. Fuarda MALAMAN'a büyük ilgi olduğuna da değinilen yazıda “Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Karadeniz'de yaşanan çatışmalar bize üstün teknoloji ve tasarıma sahip mayınların ne kadar belirleyici olduğunu gösterdi. MALAMAN bu açıdan denizlerdeki stratejik alanlarda kontrolün sağlanmasında çok etkili olacaktır” yorumunda bulunuldu.