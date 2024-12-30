Dünyanın iki farklı yüzü: Bir yanda savaş bir yanda barış

30 Aralık 2024 14:24 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 14:52

İsrail saldırıları altındaki Orta Doğu'da ülkelerinde can kayıpları her geçen dakika artarken batı dünyasının gündemi bambaşkaydı. Dünyanın iki farklı yüzü, fotoğraflarla bir araya getirildi.

2024 yılı dünyanın bir kısmında acılarla bir kısmında ise şenliklerle anılacak. İsrail saldırıları altındaki Gazze​ ve Lübnan​'da yaşananlar ile batı dünyasının gündemi hazırlanan kolay fotoğraflarla bir araya getirildi. İsrail saldırılarının acı tablosu, batı ülkelerindeki etkinlikler 'bir yılda iki dünya vardı' dedirtti.

1 Ocak 2024 tarihinde, İngiltere'nin başkenti Londra​, "London Eye" (Londra'nın Gözü) çevresinde yapılan havai fişek ve ışık gösterileriyle yeni yıla girmişti. 30 Ocak 2024 tarihinde ise, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, Gazze'nin Deyr Belah kentine aydınlatma bombaları atılmıştı.

14 Şubat 2024 tarihinde, Rusya’nın başkenti Moskova’da bir alışveriş merkezi, Sevgililer Günü'nü kutlamak amacıyla 55 binden fazla balonu misafirlerinin üzerine bırakmıştı. 29 Şubat 2024 tarihinde ise, İsrail ordusunun saldırılarından kaçarak Refah’ın Tel Sultan bölgesine sığınan Filistinli çocuklar, yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla çadırlarını ramazan fenerleri ve ışıklı aydınlatmalarla süslemişti.

26 Mart 2024 tarihinde, ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper ile birlikte Kuzey Carolina’nın Raleigh şehrinde sağlık hizmetleri üzerine açıklamalarda bulunmuştu. 21 Mart 2024 tarihinde ise, İsrail güçlerinin saldırısı sonucu evi yıkılan ve bir süredir üçüzleriyle birlikte Şifa Hastanesi çevresinde yaşayan Nüzha Avda, hastanenin İsrail hava saldırılarıyla hedef alınmasının ardından çocuklarıyla birlikte güneye göç etmek zorunda kalmıştı.

14 Nisan 2024 tarihinde, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Werder Bremen'i 5-0 yenen Bayer Leverkusen, bitime 5 hafta kala tarihinin ilk şampiyonluğunu garantilemişti. Stadyumdaki taraftarlar sevinç yaşadı. 1 Nisan 2024 tarihinde, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi'ni 14 gün süren işgalin ardından, hastanenin yakılmış ve tahrip olmuş kalıntıları etrafında toplanan Filistinliler arasında yas tutan bir kadın, İsrail güçlerinin onlarca ölü bırakarak geri çekilmesinin ardından görüntülenmişti.

25 Mayıs 2024 tarihinde, Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes şehrinde bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülünü “All We Imagine as Light” filmiyle kazanan Payal Kapadiat, photocall etkinliğinde poz vermişti. 21 Mayıs 2024 tarihinde ise, İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah'ta yer alan Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıların ardından yaralı Filistinlilerin getirildiği Aksa Şehitleri Hastanesi'nde, kolu alçıya alınmış bir çocuk yerde yatarken görüntülenmişti.

13 Haziran 2024 tarihinde, İtalya’nın Pulya bölgesinde, dünyanın sanayileşmiş 7 büyük ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi'nde ev sahibi İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, konuklarından ABD Başkanı Joe Biden'ı kabul etmişti. 14 Haziran 2024 tarihinde ise, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde Abu Aişa ailesine ait bir eve düzenlediği saldırının ardından, Filistinliler evin yıkıntılarından çıkmaya çalışmıştı.

14 Temmuz 2024 tarihinde, Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran'da başlayan EURO 2024, Berlin Olimpiyat Stadı'nda İspanya ile İngiltere arasında yapılan final maçıyla sona ermişti. İspanya'nın 2-1 kazandığı karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi. 16 Temmuz 2024 tarihinde ise, İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesiminde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı bir okula saldırmasının ardından, yaralı bir Filistinli kadın ve çocuk çevredeki hastanelere nakledilmek üzere bölgeden uzaklaştırılmıştı.

11 Ağustos 2024 tarihinde, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler basketbol final müsabakasında ABD ve Fransa, Bercy Arena'da karşı karşıya gelmişti. Fransa’yı mağlup ederek altın madalya kazanan ABD oyuncuları LeBron James (sağda) ve Stephen Curry (solda) sevinçlerini paylaşmıştı. 10 Ağustos 2024 tarihinde ise, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırısının ardından, Aksa Şehitleri Hastanesi’nde, Filistinli bir kadın hayatını kaybedenlerin naaşlarının yanında yas tutmuştu.

12 Eylül 2024 tarihinde, İspanya'nın başkenti Madrid'deki IFEMA fuar alanında düzenlenen Mercedes-Benz Moda Haftası'nda, Agatha Ruiz de la Prada'nın 2025 İlkbahar-Yaz koleksiyonu tanıtılmıştı. 28 Eylül 2024 tarihinde ise, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sonucu, Dabbagh ailesinden eşini kaybeden Filistinli kadın üzüntü yaşamıştı.

19 Ekim 2024 tarihinde, New York'ta Cadılar Bayramı öncesinde ışıklandırılan ve dekorasyonu tamamlanan “Whitestone” evi yoğun ilgi görmüştü. Ev, etrafına ve verandaya yerleştirilen iskeletler, hayaletler, canavarlar ve Cadılar Bayramı süslemeleriyle ziyaretçilerini bekledi. 30 Ekim 2024 tarihinde ise, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sayda ilçesine önceki gün düzenlediği saldırı sonucu duvarları çökmüş ve ağır hasar görmüş evinde bir genç Lübnanlı kız görüntülenmişti.

15 Kasım 2024 tarihinde, ABD'nin Texas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda, Jake Paul (gri şort) ve Mike Tyson (siyah şort) ağır sıklet boks müsabakasında karşı karşıya gelmişti. 27 Kasım 2024 tarihinde ise, İsrail'in Gazze'ye yönelik bir yılı aşkın süredir süren saldırıları, sınır kapılarının kapalı tutulması ve sınırlı yardım girişine izin verilmesi nedeniyle, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah'ta yüzlerce Filistinli, açlıkla mücadele ederken, bölgedeki bir fırının önünde ekmek almak için yoğunluk oluşturmuştu.

15 Aralık 2024 tarihinde, ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Burlingame kentindeki bir eğlence merkezinde, sınırlı maddi olanaklara sahip aileler için kar amacı gütmeyen "Moms Against Poverty" kuruluşu tarafından yardım organizasyonu düzenlenmişti. Etkinlikte, Noel Baba kostümlü aktör B.J. Averell ve kızı Sloane Averell yer aldı. Aynı tarihte ise, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin Bureyc Mülteci Kampı'nda al-Krnavi ailesine ait bir eve düzenlediği saldırının ardından, yıkılan binanın önünde iki Filistinli çocuk görüntülenmişti.