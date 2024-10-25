Dünyanın ilk hareketli canlısı keşfedildi! 550 milyon yaşındaki etli mor leke

25 Ekim 2024 09:06 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 09:19

ABD'nin Florida eyaletindeki Florida Eyalet Üniversitesi'nden Scott Evans liderliğindeki bir ekip, sol-sağ asimetrisi gösteren dünyanın ilk hareketli canlısını keşfetti. Yaklaşık 555 milyon yıllık olduğu düşünülen Quaestio simpsonorum'u keşfederek yaşamın erken dönemine dair önemli bilgiler sundu.

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Güney Avustralya'nın en büyük sıradağlarının toprağının altında, Dünya'nın öyküsünün kritik bir bölümünü sergileyen bir fosil​ hazinesi yatmaktadır. Nilpena Ediacara Ulusal Parkı'nda bulunan bu fosiller, tek hücreli organizmaların karmaşık, gözle görülebilir hayvanlara dönüştüğü anı yakalıyor.

Florida Eyalet Üniversitesi'nden Scott Evans liderliğindeki bir paleontolog ekibi, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 555 milyon yıl öncesine ait büyüleyici yeni bir deniz canlısını ortaya çıkardı.

Quaestio simpsonorum adlı bu keşif, Dünya'daki erken yaşamın nasıl geliştiğine dair bilgiler sunuyor. Özellikle bu organizma, hayvanların değişip günümüze kadar gelişine önemli bir belirteç olan sol-sağ vücut asimetrisini sergilediği bilinen ilk canlıdır.

Küçük bir deniz Roomba'sını andıran Quaestio, okyanus tabanında hareket ederek ve organik örtülerden besin toplayarak besleniyordu. Ekip, fosilleşmiş deniz tabanında korunan hareketlerinin izlerini ortaya çıkararak, hareket kabiliyetine sahip olduğuna dair sağlam kanıtlar sundu.

HAREKET ETTİĞİNE DAİR KANITLAR VAR

Harvard'dan Ian Hughes liderliğindeki araştırmacıların, canlının arkasında hareket edebildiğini kanıtlayan net bir fosil izi keşfetmesi, bu bulgunun en önemli noktalarından biri oldu. NASA ve Avustralya Araştırma Konseyi tarafından desteklenen kazı, UC Riverside'da profesör olan Mary Droser tarafından uzun süredir incelenen alanda devam eden kazıların bir parçasıydı.

2023'te halka açılan Nilpena Ediacara Ulusal Parkı, UNESCO Dünya Mirası Alanı statüsünü hedefliyor. Fosil zengini bölge, Dünya'daki karmaşık yaşamın ilk aşamalarına önemli bir pencere açarak, araştırmacılara yaşamın milyonlarca yıl içinde nasıl evrimleştiğini ve adapte olduğunu daha iyi anlamalarını sağlıyor.