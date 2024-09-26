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Dünyanın ilk süper arabası hurdalıktan çıktı! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com
26 Eylül 2024 16:18 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 16:30
Dünyanın ilk süper arabası hurdalıktan çıktı! Fiyatı dudak uçuklatıyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde hurdalık bir alandan çok sayıda klasik ve lüks araba bulundu. Bulunan araçlar adeta tarihe ışık tutuyor.

ABD'nin Los Angeles​ eyaletinde 40 yıldan uzun süredir kayıp olan lüks Ferrari​, Porsche​ ve Lamborghini ve çok sayıda klasik araba araç hurdalığında gün yüzüne çıkarıldı.

Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde hurdalıktan çıkarılan ve gelecek ay açık arttırmaya çıkarılacak arabaların değerinin milyonlarca doları bulduğu ifade ediliyor. Arabaların 3 tanesinin restore edilerek yeniden kullanılabilecek durumda olduğu belirtiliyor. Restoreye uygun olan araçlar arasında "dünyanın ilk süper arabası" Lamborghini Miura da var.

Dünyanın ilk süper arabası hurdalıktan çıktı! Fiyatı dudak uçuklatıyor - 1. Resim

MİURA'NIN FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Lamborghini Miura'nın restore edilmemiş halinin müzayede de başlangıç fiyatı olarak 350 bin dolar (11 milyon 945 bin TL) ile 450 bin dolar (15 milyon 358 bin TL) olacağı belirtildi. Öte yandan günümüze kadar sağlam bir şekilde gelen Miura'ların fiyatı ise ortalama 1 milyon 897 bin dolar (64 milyon 747 bin TL) olduğu tahmin ediliyor.

Dünyanın ilk süper arabası hurdalıktan çıktı! Fiyatı dudak uçuklatıyor - 2. Resim

ARABALAR ALMAN BİR KASABA AİTTİ

Satılacaklar arasında vintage araba parçaları da bulunuyor. 

Müzayede şirketi RM Sotheby, arabaların Rudi Klein isimli klasik Avrupa arabası koleksiyonu yapan bir Alman kasaba ait olduğunu açıkladı. Klein, 1967'de kurduğu alanda birçok arabayı topladı ancak bu alan içindeki hazinelerle birlikte yıllar içinde unutuldu.

Klein'ın 2001'deki ölümünden sonra da arabalar kaderine terk edildi.

Dünyanın ilk süper arabası hurdalıktan çıktı! Fiyatı dudak uçuklatıyor - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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