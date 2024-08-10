Dünyanın konuştuğu atıcımız Yusuf Dikeç'in namı Almanya sokaklarına taştı! Gören fotoğraf çekiyor

10 Ağustos 2024 15:51 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 15:59

Yusuf Dikeç’e rakibinden övgüler! "Altın madalyayı ben değil sen aldın"

Yusuf Dikeç’e rakibinden övgüler! "Altın madalyayı ben değil sen aldın"

Yusuf Dikeç akımı her yerde! Binlerce metre yükseklikte meşhur pozu verdiler

Yusuf Dikeç akımı her yerde! Binlerce metre yükseklikte meşhur pozu verdiler

Yusuf Dikeç kariyerinin dönüm noktasını anlattı! 'Sadece üstümdeki tişört değişti'

Yusuf Dikeç kariyerinin dönüm noktasını anlattı! 'Sadece üstümdeki tişört değişti'

Ne Ronaldo ne de Messi! Gençlerin yeni idolü Yusuf Dikeç: Spor salonları doldu taştı

Ne Ronaldo ne de Messi! Gençlerin yeni idolü Yusuf Dikeç: Spor salonları doldu taştı

Olimpiyatlarda bir eli cepte yaptığı atışla fenomene dönüşen Yusuf Dikeç’in ikonik pozu sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı.

Eli cebinde gerçekleştirdiği atışla tüm dünyada dikkat çeken milli sporcu Dikeç hakkında sosyal medya platformu X’te 500 bini aşkın paylaşım yapıldı.

Kendinden emin tavrı ve herhangi bir ekipman kullanmamasından övgü ile söz edilen Dikeç’e “Masrafsız amca” lakabı takıldı.

Dominikli grafiti sanatçısı Jesus Cruz Artiles (rumuz ismiyle EME Freethinker), Paris 2024 Olimpiyatları'nda dünya çapında fenomen haline gelen Yusuf Dikeç'in atış tarzı grafitisini çizdi.

Parka gelen vatandaşlar, Dikeç'in grafitisi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.