Dünyanın konuştuğu atıcımız Yusuf Dikeç'in namı Almanya sokaklarına taştı! Gören fotoğraf çekiyor
Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
10 Ağustos 2024 15:51 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 15:59
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda eli cebindeki pozuyla damga vuran Milli sporcumuz Yusuf Dikeç, konuşulmaya devam ediyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de, bulunan Mauer Park bölgesinde birçok duvar resmi ve grafiti sokakları süslüyor.
Olimpiyatlarda bir eli cepte yaptığı atışla fenomene dönüşen Yusuf Dikeç’in ikonik pozu sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı.
Eli cebinde gerçekleştirdiği atışla tüm dünyada dikkat çeken milli sporcu Dikeç hakkında sosyal medya platformu X’te 500 bini aşkın paylaşım yapıldı.
Kendinden emin tavrı ve herhangi bir ekipman kullanmamasından övgü ile söz edilen Dikeç’e “Masrafsız amca” lakabı takıldı.
Dominikli grafiti sanatçısı Jesus Cruz Artiles (rumuz ismiyle EME Freethinker), Paris 2024 Olimpiyatları'nda dünya çapında fenomen haline gelen Yusuf Dikeç'in atış tarzı grafitisini çizdi.
Parka gelen vatandaşlar, Dikeç'in grafitisi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı