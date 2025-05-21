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Dünyanın konuştuğu suikast! Ukraynalı eski siyasetçi kurşun yağmuruna tutuldu

Dünya bu suikasti konuşuyor. Ukrayna'nın önemli isimlerinden biri olan eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovich'in üst düzey yardımcısı Andriy Portnov'un İspanya'nın başkenti Madrid'de vurularak öldürüldü.

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Dünyanın konuştuğu suikast! Ukraynalı eski siyasetçi kurşun yağmuruna tutuldu
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 13:40
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 13:40

Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Andriy Portnov'un Madrid'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce vurularak öldürüldüğü bildirildi. Portnov, 2014 Euromaidan devriminde devrilen Ukrayna'nın eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovich'in üst düzey yardımcılarından biriydi.

ÜST DÜZEY YARDIMCISIYDI

Madrid polisi yaptığı açıklamada, yerel saatle sabah 09.15'te Pozuelo de Alarcon'da bulunan seçkin Madrid Amerikan Okulu'nun dışında bir Ukrayna vatandaşının vurulduğuna dair bir ihbar aldıklarını bildirdi.

Portnov, 2014 Euromaidan devriminde devrilen Ukrayna'nın eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovich'in üst düzey yardımcılarından biriydi.

ÇOK SAYIDA SUÇ İŞLENDİ

Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana, her iki ülkeden de önemli sayıda gurbetçi nüfusa sahip olan İspanya'da yüksek profilli Rus ve Ukraynalıların karıştığı çok sayıda suç işlendi.

Kasım ve Aralık 2022'de, Başbakan Pedro Sanchez, Madrid'deki Ukrayna Büyükelçiliği, hükümet ofisleri, bir Avrupa Birliği uydu şirketi ve ABD Büyükelçiliği de dahil olmak üzere İspanya'daki yüksek profilli hedeflere altı mektup bombası gönderildi.

Sosyal medya aramalarında Rusya'ya sempati duyduğu anlaşılan 76 yaşındaki emekli bir İspanyol devlet memuru bu suçlardan dolayı hapse atıldı.

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