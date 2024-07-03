'Dünyanın köpek balığı ısırığı başkenti'nde korkunç olay! Avlanırken av oldu

03 Temmuz 2024 10:47 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 11:38

ABD'nin Florida eyaletinde her sene meydana gelen köpek balığı saldırıları artışa geçti. Geçtiğimiz günlerde Florida'da balık tutan bir adam, köpek balığı saldırısına uğradı ve sağ kolundan ciddi bir yara aldı. Fernandina Plajı yakınlarında teknedeyken yaşanan olayda, 40 yaşındaki adam, balık tutarken oltasına köpek balığı takıldı ve dişlerini sağ koluna sapladı.

KÖPEK BALIĞINDAN KURTULMAYI BAŞARDI

Köpek balığından kurtulup tekrar denize fırlatmayı başaran adam, çok fazla kan kaybı yaşadı. Nassau County Şerif Ofisi (NCSO) Deniz Birimi, adamın imdadına yetişti ve acil müdahale edildi. NCSO memurları, geldiklerinde durum kritikti. Kanamayı durdurmak için turnike uygulayan ekip, adamı hava yoluyla hastaneye yetiştirdi. Adamın durumunun kritik olduğu fakat iyileşmesi beklendiği açıklandı.

'DÜNYANIN KÖPEK BALIĞI ISIRIĞI BAŞKENTİ'

Florida Doğa Tarihi Müzesi'nin Uluslararası Köpek balığı Saldırısı Dosyası'na göre, bölge artık 'dünyanın köpekbalığı ısırığı başkenti' olarak anılıyor. 2023 yılında Florida'da 16 köpek balığı saldırısı meydana geldi. Bu sayı ABD'deki tüm saldırıların yüzde 44'ünü oluşturuyor.

Öte yandan aynı dönemde, Kuzey Carlonia'da bulunan bir plajda ise 14 yaşındaki bir çocuk, bele kadar gelen bir suda köpek balığı saldırısına uğramış, bacağından ısırılmıştı.