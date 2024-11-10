Dünyanın terk edilmiş ürkütücü bölgeleri! Bir zamanların hayat dolu şehirleri şimdi hayalet kent

10 Kasım 2024 14:07 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 15:10

Dünyanın en ürkütücü terk edilmiş yerlerini FEMAIL derledi. Madencilik faaliyetleri, doğal afetler, kasabalar hakkında uydurulan korkutucu hikayeler gibi nedenlerle zamanla insanların yaşamayı tercih etmediği bölgeler şimdilerde hayalet şehirlere dönüştü. İşte dünyanın dört bir yanında bulunan terk edilmiş ürküten bölgeler...

Bir zamanlar insanların yaşadığı hayat dolu yerler şimdilerin en ürkütücü yerleri olarak kayıtlara geçti. FEMAIL, dünyanın en ürkütücü terk edilmiş yerlerini derledi. Doğal afetler sonucu tüm şehirlerin yok olmasıyla nüfusu giderek azalan kasabalardan, zamanın bir anını yakalayan bu yapılar ve binalar hareketsiz duruyor; ta ki birileri onları keşfetmeye cesaret edene kadar...

PICHER, OKLAHOMA: DÜNYANIN EN ZEHİRLİ KASABASI

Oklahoma'nın Picher şehri, 1967 yılında madencilik durdurulana kadar kurşun ve çinkon cevheri için bulunan madencilik kasabasıydı. Zamanla ABD'nın en zehirli kasabası haline geldi. Madencilik faaliyetlerinden sonra kurşun ve demir atıkları suya ve toprağa karışmaya başladı. Bölgedeki birçok kişi sağlık ve güvenlik endişesiyle kasabayı terk etti. 2008 yılında kasabayı vuran bir kasırga ise ölümlere neden oldu. Bu esnada birçok yerleşim yeri de yıkıldı. Kasaba kısa bir süre sonra tamamen tahliye edildi.

SAN ZHİ, TAYVAN: GARİP ÖLÜMLER BÖLGESİ

Tayvan'ın San Zhi şehrinde 1978 yılında birtakım inşaatlar başladı. Buraya bir tatil köyü yapılması planlanıyordu. Fakat inşaat sırasında bazı garip ölümler yaşandı. Yatırım kayıpları meydana geldi. Trajedilerin sonu gelmeyince bölgenin 'perili' olduğu iddiaları yayıldı. 2010 yılında yapılar tamamen yıkıldı.

KENNECOTT, ALASKA: HAYALET KASABA

Alaska'daji Kennecott maden sahası kurulduğu 1903 yılında bir hayli hareketli bir bölgeydi. En zengin bakır maden sahası burasıydı. Köy bir kasabaya dönüşmüştü. Fakat 1938 yılında bakır kurudu ve maden kapandı. Kennecott bir hayalet kasabaya dönüştü. Birçok bina boş kaldı ve bölge ücra bir hale geldi.

30 yıl boyunca tamamen terk edilmiş halde kalan alan, 1998 yılında Ulusal Park Hizmetleri tarafından Ulusal Tarihi Eser ilan edildi. Günümüzde Kennecott'u ziyaret etmek mümkün ve bölgede çeşitli yapılarda çok sayıda sergi yer alıyor. McCarthy kasabasında hala birkaç sakin yaşıyor. Tarihi alan ziyaretçilere geçmişe dair bir bakış açısı ve çalışan bir maden kasabasının nasıl göründüğünü gösteriyor.

PRESIDIO MODELO, KÜBA: 'ÖRNEK' HAPİSHANE

Küba'daki Presido Molelo, 1926-1928 yılları arasında eski Devlet Başkanı ve Diktatör Gerardo Machad tarafından inşa edilen örnek bir hapishaneydi.

Toplam beş ürkütücü silindirik bina var. Her binada hücreler, ortada tek bir yükseltilmiş gözetleme kulesi bulunan beş katlı kulelerin kavisli duvarları etrafında inşa edilmişti. Tasarım fikri, mahkumların her zaman izlendiklerini hissetmeleriydi.

Presidio Modelo 55 yıldan uzun süredir kapalı ve artık ulusal bir anıt.

PRİPYAT, ÇERNOBİL, UKRAYNA: TÜYLER ÜRPERTEN FELAKET

Ukrayna'nın kuzeyindeki Pripyat kenti, 1986 yılında Çernobil Nükleer Santrali'nde yaşanan felaketin ardından boşaltıldı. Bir dönem yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı kentte o tarihten bu yana yerleşim bulunmuyor.

Tüyler ürpertici kareler, zamanda takılıp kalmış bir şehri gösteriyor; bir zamanlar insanların yaşadığı, sıra sıra beşikler, şilteler ve bebeklerin hala ürkütücü bir şekilde yerli yerinde durduğu bir kreşin görüntüleri yer alıyor.

Diğer fotoğraflarda ise yerde terk edilmiş binlerce gaz maskesi ve doğanın istilasına uğramış tema parkı oyuncakları görülüyor.

Radyasyon kirliliği daha sonra santralin etrafındaki 18 mil uzunluğundaki bölgenin dışına bile terk edilmesine neden oldu. Uranyumun giderek bozulmasıyla birlikte bu yasak bölgenin en azından önümüzdeki 20.000 yıl boyunca yerinde kalması bekleniyor.

WITTENOOM, BATI AVUSTRALYA: ÖLÜMCÜL KASABA

Batı Avustralya'daki Wittenoom kasabası bir zamanlar 20.000 kişilik bir nüfusa ve gelişen bir madencilik sektörüne ev sahipliği yapıyordu. Dünyaya mavi asbest ihraç eden Wittenoom madeni 1966 yılında kapatıldı. En az 2.000 işçi ve ailelerinin ölümcül lifleri soluması nedeniyle ölümüne neden olduğu iddia ediliyor. Birçoğuna, mezotelyoma bilgi web sitesinde belirtildiği gibi ölümcül bir akciğer kanseri türü olan mezotelyoma teşhisi konuldu.

Kasaba 1966 yılında kirli alan ilan edildi. 1978 yılında, eyalet hükümeti, hükümetin havadaki asbest liflerinin varlığından kaynaklanan sağlık riskleri konusundaki endişeler nedeniyle sakinleri taşınmaya teşvik etmeye başladı.

Artık kasaba haritalardan silinmiş ve yol tabelaları ile işaretlenmiyor.

YUNGAY, PERU: DEPREM SONRASI HEYELAN FELAKETİ

1970 yılında Peru'da küçük kasaba, bir depremin meydana gelmesi ve kasabanın üstündeki dağların yükseklerindeki bir buzulun dengesizleşmesi ve heyelan sonucu gömülmesiyle dakikalar içinde tamamen yerle bir oldu. Depremde 74 bin kişi hayatını kaybetti, 25 binden fazla kişi ise kayıp olarak bildirildi. Geriye sadece dört palmiye ağacı, kilise çan kulesi, yere gömülmüş bir otobüs ve mezarlık kaldı.

QUABBIN REZERVUARININ KAYIP DÖRT KASABASI, MASSACHUSETTS

Massachusetts'te Quabbin Rezervuarı'nın 1 değil 4 tane 'kayıp kasabası' var. Bu hayalet kasabalar; Dana, Enfield, Greenwich ve Prescott. Bu kasabalar artık eskisi gibi var değiller çünkü bölge bir baraj gölüne dönüştürüldükten sonra sular altında kaldılar.

New England web sitesi, Quabbin Rezervuarı'nın 1700'lü yılların başında yerleşim yeri olarak kullanıldığını ve 1920'lerde Metropolitan Bölge Su Temin Komisyonu tarafından eyaletin doğu kısmına su teminine yardımcı olmak üzere tahsis edildiğini belirtiyor.

Quabbin Rezervuarı'nın inşası ve genişletilmesi için Dana, Enfield, Greenwich ve Prescott kasabalarının boşaltılması gerekiyordu. Bunu yapmak için insanların, evlerin, okulların, kiliselerin ve dükkânların taşınması ve yerel mezarlıklardan 7.613 cesedin çıkarılıp başka bir yere taşınması gerekiyordu.