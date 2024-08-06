Dünyaya süper bakteri yayılıyor: 16 ülkede görüldü, DSÖ'den salgın uyarısı geldi

06 Ağustos 2024 11:17 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 11:52

Afrika, Avrupa, Doğu Akdeniz, Batı Pasifik, Amerika ve Güneydoğu Asya'da tespit edilen yeni süper bakteri türü Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) harekete geçirdi. Koliform grubu bakterilerin üyesi olan Klebsiella pneumoniae (hvKp) insandan insana hızlıca bulaşıyor.

SÜPER BAKTERİ 16 ÜLKEYE YAYILDI

İlaca da dirençli olduğu belirtilen bakteri türü, şimdiye kadar 16 ülkeye yayıldı; Cezayir, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kamboçya, Hong Kong, Hindistan, İran, Japonya, Oman, Papua Yeni Gine, Filipinler, İsviçre, Tayland, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri.

ÖZELLİKLE HASTANELERE DİKKAT!

Özellikle hastanelerdeki tıbbi ekipmanlar nedeniyle yayıldığı belirtilen bakterinin hastanede yatan bir hastadan diğer hastaya da kolayca geçebildiği açıklandı.

Özellikle hassas hastalarda zatürre, idrar yolu enfeksiyonları (İYE), kan dolaşımı enfeksiyonları ve menenjit (beyin ve omuriliği çevreleyen zarın iltihabı) gibi hastalıklara neden olduğu ifade edildi. Ancak uzmanlar, yeni "hipervirülan" versiyonunun daha da tehlikeli olduğunu, sağlıklı insanları bile ciddi şekilde hasta edebileceğini söylüyor.

''SALGINLARA NEDEN OLABİLİR''

Johns Hopkins Üniversitesi Sağlık Güvenliği Merkezi'nden kıdemli bilim insanı Dr. Amesh Adalja, "Genel olarak, karbapenem dirençli gram negatif bakteriler büyük bir endişe kaynağıdır, çünkü bunları tedavi etme yeteneği ciddi şekilde sınırlıdır" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü de bakterinin yeni versiyonu nedeniyle salgınların ortaya çıkabileceği konusunda uyardı. DSÖ, "Bu türlerin hem toplum hem de hastane düzeyinde yayılma riskinin artması bekleniyor" ifadelerine yer verdi.

Yetkililer, küresel riskin orta düzeyde olduğunu, ancak gözetim kısıtlamaları ve enfeksiyonların "fark edilmeden" ilerleyebilmesi nedeniyle kvKp'nin yaygınlığının "hafife alınmış olabileceğini" eklediler.