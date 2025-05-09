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 | Sule Altinel

Dünyayı korkutan salgın büyüyor! Bir haftada vakalar yüzde 63 arttı

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC), Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'nin geçen hafta Afrika kıtasındaki doğrulanmış M çiçeği (mpox) virüsü vakalarının yarısından fazlasını bildirdiğini açıkladı.

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Dünyayı korkutan salgın büyüyor! Bir haftada vakalar yüzde 63 arttı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 03:37
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 04:25

Afrika'da dünyayı korkutan salgın büyüyor. Africa CDC yetkilisi Ngashi Ngongo, çevrim içi olarak düzenlenen basın toplantısında, Sierra Leone'nin bir haftada 384 doğrulanmış M çiçeği vakası bildirdiğini belirtti.

Ngongo, bu rakamın kıtadaki toplam vakaların yüzde 50,7'sini oluşturduğunu kaydederek, Sierra Leone'nin kıtadaki M çiçeği salgınını körüklediği uyarısında bulundu.

"YÜZDE 63 ARTIŞ"

Ülkede ocakta M çiçeği salgınını halk sağlığı acil durumu ilan ettiğini hatırlatan Ngongo, "Sadece bir hafta içinde doğrulanmış vakalarda yüzde 63 artış yaşandı." dedi.

Ngongo, Sierra Leone'deki en büyük sorunlardan birinin yetersiz finansman olduğunu vurgulayarak, temaslı takibi ve laboratuvar kapasitesinin de geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

"ÇOK SAYIDA HASTA EVLERİNDE KALIYOR"

Ülkede M çiçeği tedavi merkezlerinde yalnızca 60 yatak bulunduğuna işaret eden Ngongo, "Aktif vaka sayısı 800 civarında. Bu nedenle pek çok hasta evlerinde kalmak zorunda kalıyor." ifadelerini kullandı.

Sierra Leone, Dünya Sağlık Örgütü ve ortaklarından temin ettiği 61 bin 300 doz M çiçeği aşısını geçen ay, ülkede ön saflarda görev yapan sağlık çalışanlarına, yüksek risk altındaki bireylere ve 12 yaşından büyük çocuklara uygulamaya başlamıştı.

Sierra Leone'de ocak ayında 2 kişide M çiçeği virüsünün belirlenmesinin ardından ülkede "acil durum" ilan edilmiş ve sınır kapılarında gözetim arttırılmıştı.

HEM HAYVANLARDAN HEM DE İNSANLARDAN BULAŞIYOR

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyayı kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaşı nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs, genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel tedavi yöntemi bulunmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

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