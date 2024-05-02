Durduk yere kurşun yağmuruna tutuldular! Mahallede bir garip olay

02 May 2024 13:11 - Güncelleme : 02 May 2024 13:18

ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Çarşamba akşamı ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Fort Worth'un batısındaki Las Vegas Trail'de yer alan bir apartman kompleksinde meydana gelen silahlı saldırının ardından 4'ü çocuk 6 kişi hastanelere kaldırıldı.

Fort Worth polisine göre, arabalı saldırıda en küçük kurbanı 3 yaşında, en büyüğü ise 19 yaşında. 3 yaşındaki çocuğun yaralandığı haberi polis teşkilatını şoke etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuklardan, 3'ü daha hafif yaralanmalara sahipken, birinin durumu ciddi ve birinin durumu kritikti.

Yaralı bir yetişkin de hastaneye sevk edilirken, diğer 4'ü Cook Çocuk Tıp Merkezine gönderildi. Yetkililere göre, hafif yaralanan 6'ncı bir kişi olay yerinde tıbbi müdahaleyi reddetti.

Polis Şefi Neil Noakes olay yerinde düzenlediği basın toplantısında bir ya da daha fazla silahlı kişinin bir arabadan ateş ederek apartmanların dışında bulunanları yaraladığını söyledi.

POLİS NEDENİNİ ARAŞTIRIYOR

Bir polis sözcüsüne göre, saldırının arkasındaki neden hala belirsizliğini korurken, dedektifler saldırının nedenini, aracı ve şüphelileri belirlemeye çalışıyor.

Polise göre, mahalleye başka bir saldırı gelmesini beklemiyorlar ve silahlı saldırının münferit bir olay olduğunu düşünüyorlar. Polis Şefi Noakes, ateşli silahların masum çocuklara verdiği zarardan duyduğu öfkeyi dile getirdi.

Polis şefi, “Bu durum midemi bulandırıyor. Hiç kimsenin çocukların vurulmasına neden olacak kadar vahşi, dikkatsiz ve kalpsiz bir şekilde davranmasını gerektirecek bir durum olamaz.” ifadelerine yer verdi.