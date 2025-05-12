Durduk yere uçağın kapısını açtı! Gerekçesini duyanlar şoke oldu

Çin'de yürükleri ağızlara getiren bir olay yaşandı. İniş yapan uçağın erkek yolcularından biri acil çıkış kapısını açınca uçakta büyük bir paniğe neden oldu. Adamın gerekçesi ise duyanları şoke etti.

Çin'in Changsha şehrinden 11 Mayıs sabahı kalkan MU5828 sefer sayılı uçak, yerel saatle 08:42'de Kunming şehrinde yer alan Kunming Changshui Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Uçak pistte taksi yaparken, genç bir erkek yolcu acil çıkış kolunu çekerek tahliye kaydırağının açılmasına neden oldu.

Görgü tanıkları, genç adamın polise "Temiz hava almak istedim, o yüzden kapıyı açtım" dediğini aktardı. Yolcunun düşüncesiz bu hareketi nedeniyle kabinde büyük panik yaşanırken, yolcuların uçaktan inmesi yaklaşık yarım saat kadar gecikti.

PARA CEZASI KAPIDA

Daily Star'ın haberine göre, olayın ardından genç yolcu, polis eşliğinde uçaktan indirilerek sorguya alındı. Çin yasalarına göre uçakta acil çıkış kapısını izinsiz açmanın cezasının oldukça ağır olduğu biliniyor. Verilecek para cezası, olayın koşullarına göre 100 bin ila 200 bin yuan (yaklaşık 53 bin ila 106 bin TL) arasında değişebiliyor.