Duruşma salonunda tuhaf olaylar! 'Deli' ve 'Şişman' lakaplı sanıkların yaptıklarına akıl ermedi

17 Kasım 2024 16:33 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 16:44

İspanya'da bir duruşmada oldukça ilginç anlar yaşandı. 'Deli' lakaplı sanık, bir kişinin ifade verdiği anlarda kendini önce duvara vurdu ardından yere attı.

Madrid​'in Alcala de Henares şehrinde bir duruşma sırasında tuhaf olaylar yaşandı. 'Deli' ve 'Şişman' lakaplı kişiler metal çubuk ve bıçakla saldırmakla suçlandı. Bu kişilere, yaralama ve tehdit suçlamalarıyla dava açıldı. Mağdurlar, duruşmada şahısları tanımadıklarını dile getirdiler. Mahkemeye delil olarak sunulan olaya ilişkin görüntülerde ise salgınların yüzleri seçilemedi.

Tanık, duruşmada ifade verirken 'Deli' lakaplı sanık, oturduğu yerden aniden kalktı ve koşarak duvara kafa attı. Mahkeme salonunda kimse ne olduğunu anlayamazken sanığın hareketi duruşmayı engelleme girişimi olarak değerlendirildi. Adli tıp doktoru sanığın durumunun ciddi olmadığını tespit etti ve duruşmaya devam edildi.

MAĞDURLARA SORUŞTURMA AÇILDI

Delil yetersizliğinden iki sanık da olaydan beraat etti. Hakim ayrıca mağdur çiftin yalan tanıklık yaptığı şüphesiyle haklarında soruşturma başlatılmasını önerdi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan tuhaf anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, oturan sanığın hiçbir şey demeden aniden kalktığı ve koşarak duvara kafa attıktan sonra yere düştüğü anlar yer aldı.