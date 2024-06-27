Duş yüzünden kör oldu! Sebebi ise herkesi korkuttu

27 Haziran 2024 09:35 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 09:42

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Avustralya'da ABD vatandaşı bir kadının başına akıllara durgunluk veren bir olay geldi. Aylarca "dayanılmaz acı" çeken ve bu acının duş aldıktan sonra başladığını ifade eden Rachel Prochnow adındaki kadın, gözünde potansiyel görme kaybıyla karşı karşıya kaldı.

Prochnow, geçen yıl gözünün "biraz kaşındığını" hissettiğinde 34 haftalık hamileydi ve başlangıçta spor salonundayken kontakt lensinin yırtıldığını düşündü. Ancak ertesi gün şiddetli bir ağrı hissetmeye ve ışık hassasiyeti yaşamaya başladığında bir göz doktoruna gitti.

''GÖZÜN EN KÖTÜ ENFEKSİYONU''

Yapılan incelemelerde kendisine 'gözün en kötü enfeksiyonu' olan Akantamoeba keratiti teşhisi kondu.

Akantamoeba keratitine (AK) musluk suyundan deniz suyuna, klorlu suya ve toprağa kadar neredeyse tüm su türlerinde bulunan parazitler neden olur. Bu parazitler, göz yüzeyindeki küçük çiziklerden gözün içine girer ve önemli sağlık riskleri oluşturur.

ABD vatandaşı olan Rachel Prochnow yaşadığı olayı sosyal medya hesabından, "AK ile birlikte gelen ağrı, doğum yapmayı çocuk oyuncağı gibi gösteriyor. Ağrı kesinlikle tarif edilemeyecek derecedeydi. Üç ay boyunca bir seferde en fazla 30 dakika uyuyabildim. Gün boyunca beş dakika arayla beş farklı damla kullandım." ifadeleriyle anlattı.

KONTAKT LENSLERLE DUŞ ALMANIN RİSKLERİNDEN HABERSİZ

Prochnow'un hamileliği üç hafta sonra indüklenmek zorunda kaldı ve o zamandan beri "kanser ilacı" aldı ve böbrek aktivitesini izlemek için iki haftada bir kan tahlili yaptırdı. AK, onu böbrek yetmezliği riskiyle karşı karşıya bıraktı. Banyo yaparken kontakt lens takmanın içerdiği riskler hakkında hiçbir fikri yoktu.

"12 yaşımdan beri kontakt lens kullanıyordum ve hiçbir zaman yüzmemem, duş almamam ya da sıcak küvete girmemem gerektiği söylenmedi." ifadelerine yer verirken, genç kadın başkalarını kontakt lens takarken duş almamaya, yüzmemeye veya banyo yapmamaya çağırıyor.

Enfeksiyon sebebiyle göremiyor ve doktorlar kornea naklinden bahsediyor. Gözündeki görme yetisini kalıcı olarak kaybedip kaybetmeyeceği belirsiz.