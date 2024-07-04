Düşmanla savaşmaktan kaçan askerlere ölüm cezası!

04 Temmuz 2024 17:02 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 17:11

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Yerel basındaki habere göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) bir askeri mahkemede yapılan duruşmada, isyancılarla savaşmayı reddeden 25 askerle ilgili karar açıklandı.

Karara göre, ülkenin doğusunda yer alan isyancılarla savaşmak istemeyen 25 asker idam cezasına çarptırıldı.

Burundi'de geçen ay, komşu ülke KDC'de isyancılarla savaşmayı reddeden 270'ten fazla askere hapis cezası verilmişti.

Ruanda, Uganda ve Burundi gibi ülkelerin sınırının bulunduğu KDC'nin doğusu, altın ve kobalt gibi onlarca farklı değerli madenin de çıkarıldığı bölge olarak dikkati çekiyor. Bölgede 23 Mart Hareketi (M23) başta olmak üzere birçok silahlı örgüt faaliyet gösteriyor.