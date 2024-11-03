Duyanlar şaka sandı! Sokaktaki kesik baş ülkeyi ayağa kaldırdı

03 Kasım 2024 12:13 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 12:54

İskoçya'nın başkenti Edinburgh kentinde dehşet verici bir olay yaşandı. Sokak ortasında kesik baş bulunması üzerine polis harekete geçti. Bölgedeki gece mekanları tek tek boşaltılırken herkes bunun bir Cadılar Bayramı şakası olduğunu düşündü.

İskoçya​'nın başkenti Edinburgh kentinde polisin büyük bir meydanı abluka altına almasına ve yakındaki barları tahliye etmesine neden olan sokakta kesik bir başın bulunduğu bildirildi.

Görgü tanıkları, korkunç buluntunun Edinburgh'un eski kentinde, polisin Cumartesi gecesi bir trafik kazasıyla ilgilendiği sırada keşfedildiğini ileri sürüldü.

İnternette paylaşılan dehşet verici fotoğraflar henüz doğrulanmadı ancak polisin Facebook sayfasına bırakılan yorumlarda ileri sürülen olayın görüntülerinin "korkunç" olduğu iddia ediliyor. Tüm İskoçya'nın gözü yaşanan bu korkunç olayda, gizemin açığa çıkması ve sorumluların adalet karşısında hesap vermesi ümit ediliyor.

Adli tıp görevlileri olay yerinde iki ayrı çadır kurdu. Akşam saatlerinde Cowgate bölgesine düzinelerce memurun çağrılmasının ardından bölgedeki barlar boşaltıldı.

"ŞAKA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Katie McLaughlin adlı bir kadın Cowgate'teki bir barda arkadaşlarıyla birlikte akşam saat 8 sıralarında içeride kilitli kalmıştı. 31 yaşındaki kadın yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Barda bir şeyler içiyorduk ve ayrılmak istedik ancak bir personel bizi durdurdu. Polisin dışarıda olduğunu ve Cowgate'de kesik bir kafa bulunduğunu söyledi. Neredeyse gülecektim çünkü hafta sonu Cadılar Bayramı ve bunun bir şaka olduğunu düşündüm."

“Bara gittik ve çalışanlar hayır, bu gerçek dediler. Polisin barı kapatmalarını emrettiğini söylediler. Daha sonra hepimizin arka kapıdan çıkmasına izin verdiler ama biz sokağın aşağısına bakabildik."

"3 polis arabası, 5 polis memuru ve küçük gümüş bir çadır gördüm. Polis bölgeyi bantla kapatıyordu. Şu anda başka bir bardayız. Bütün bölge kapatılmış durumda. Çok gerçeküstü görünüyor."

BÖLGE ABLUKA ALTINA ALINDI

Bir başka görgü tanığı da, "Polis birden ortaya çıktı ve bant çekmeye başladı. Her ne ise, oldukça ciddi görünüyor. Zaten kordonun içinde hiç araba yok gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Blair Caddesi, Guthrie Caddesi ve Candlemaker Yolu halen kapalı. Çevredeki birçok gece mekanına, polis soruşturmalarının yapılabilmesi için kapatma emri verildi.