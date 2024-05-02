Duygusal destek hayvanı olan timsah çalındı! Sosyal medyada yardım feryatları

02 May 2024 16:16 - Güncelleme : 02 May 2024 16:16

Pensilvanya'daki Jonestown'da oturan Joie Henney, evcil timsahıyla yaşadığı evden arkadaşına gitmek için ayrıldığı sırada eve hırsız girdi. Çitlerle çevrili bahçeye giren hırsız, Henney'in evcil timsahını alıp kayıplara karıştı.

Joie Henney, timsahının çalınmasından dolayı çok üzgün olduğunu, ''Bebeğimi Georgia'daki arkadaşımızı ziyaret ederken kapalı alanından çıkardılar. Onu bulabilmek için her türlü yardıma ihtiyacımız var'' dedi. Sosyal medyadan yardım isteyen Henney, yıkıldığını söyleyerek ''Lütfen yardım edin'' diyerek evcil timsahının hikayesini anlattı.

DUYGUSAL DESTEK HAYVANI TİMSAHIYDI

2015 yılında Florida'da 14 aylıkken kurtarılan vahşi hayvanı evlat edindiğini söyleyen Henney, 2019 yılında çok sayıda arkadaşını peş peşe kaybettiğinde depresyona girdiğini, evcil timsahı sayesinde zor günleri atlattığını ifade etti. Doktoru da 1,5 metrelik timsahı, duygusal destek hayvanı olarak onayladı.

New York Post'un haberine göre Henney, evcil timsahının 8 yaşında olduğunu, şimdiye kadar kimseyi ısırmaya çalışmadığını ve insanların duygularını hissedilen nazik bir dev olduğunu söyledi.

NEREYE GİTSE YANINDA GÖTÜRÜYORDU

Evcil timsah Wally'nin bir sosyal medya hesabı da vardı. Orada Henney'in timsaha sarıldığı anlar hatta burnundan öptüğü anlara dair videolar yer alıyor. Henney, sıklıkla evcil hayvanını tanışma toplantılarına da götürürdü, çocukların doğum günü partilerinde de yer alıyordu.