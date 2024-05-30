Ebola benzeri kanamalı hastalık paniği! Kemirgenlerden insanlara bulaşıyor

30 May 2024 10:46 - Güncelleme : 30 May 2024 11:49

Gizemli hastalık ülkeyi harekete geçirdi! En çok çocuklar etkileniyor

Gizemli hastalık ülkeyi harekete geçirdi! En çok çocuklar etkileniyor

İsveç'in güneyinde bulunan Scania ilçesindeki doktorların 2018 yılında tarla fareleri taşınan 'Puumala' virüsünün neden olduğu bir nefropati salgını vakasını teşhis etti. Nefropati epidemisi, insanlarda hemorajik ateşe neden olunca 'tarla ateşi' olarak da anılmaya başlandı.

2020'de yine İsveç'in aynı ilçesinde yeniden bir vaka tespit edildi. Her iki hastanın da seyahat etmediği, kendi bölgelerinde enfeksiyon kaptığı anlaşıldı. Semptomları ise ateş, halsizlik, burun kanaması ve böbrek fonksiyonlarında bozulma gibi belirtilerdi.

HASTALIK KEMİRGENLERDEN İNSANLARA BULAŞIYOR

Araştırmacılar, İsveç'teki kemirgenlerin insanlara sıçrayabilen ve hemorajik ateşe dönüşebilen bir patojen taşıdığını keşfetti.

Uppsala Üniversitesi'nden bilim insanları, enfeksiyonlara yönelik araştırma çalışması başlattı. Scania ilçesindeki fareler üzerinde yapılan genetik testler, hantavirüs varlığı açısından analiz edildi. Analiz, Scania bölgesinde yakalanan 74 tarla faresinden 9'unun hantavirüs genleri taşıdığını ortaya çıkardı.

Uppsala Üniversitesi insanları, bu tür hastalıkların ciddi sorunlara ve ölüme yol açabileceğinden Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uyarınca ihbar edilebileceğini ifade etti.

Hastalığın İsveç'in güneyindeki tarla faresi popülasyonunda ortaya çıktığı düşünülüyor. Bilim insanları, ortaya çıkan bu viral türün halk sağlığına yönelik bir tehdit oluşturabileceğinden endişeli.

''VİRÜSÜN YAYILMA OLASILIĞINDAN ENDİŞELİYİZ''

Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Elin Economou Lundeberg şunları söyledi:

"Yakaladığımız nispeten az sayıdaki tarla faresinin bu kadar büyük bir kısmının aslında insanları hasta eden bir hantavirüs taşımasına şaşırdık. Araştırmalarımız devam ediyor. Virüsün yayılma olasılığından endişeliyiz"