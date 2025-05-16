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 | Berkay Alptekin

Efsane gerçek olabilir! Gizemli Nazi altın trenini isimsiz mektupla bildirdi

İkinci Dünya Savaşı sırasında kaybolduğu ileri sürülen ve hikayesiyle efsaneleşen Nazi altın treni hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İsmi açıklanmayan bir kişi Polonya'ya detayları çok gerçekçi olan mektup gönderdi.

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Efsane gerçek olabilir! Gizemli Nazi altın trenini isimsiz mektupla bildirdi
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 12:14
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 12:14

İkinci Dünya Savaşı’nın son anlarında ortadan kaybolduğu ileri sürülen ve hikayesiyle efsaneleşen Nazi altın treniyle ilgili, Polonya’nın güneybatısında yer alan Wałbrzych şehrinin yetkililerine yeni bir mektup ulaştı.

23 Nisan tarihli mektupta, ismi açıklanmayan bir kişi, bölgedeki gizli bir tünelde üç tren vagonunun yerini bildiğini ileri sürdü.

Daily Mail" in haberine göre, mektubu gönderen isimsiz kişi, her biri yaklaşık 12 metre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğinde olan vagonların, çelik bir kapının ardında saklandığını ileri sürdü.

Efsane gerçek olabilir! Gizemli Nazi altın trenini isimsiz mektupla bildirdi

"MEKTUBUN DETAYLARI OLDUKÇA SPESİFİK"

Mektupta, bu vagonlarda altın ve diğer değerli madenlerin bulunduğu belirtiliyor. Öte yandan mektuba ek dört dosya iletilmiş ve bunlar arasında tünelin yerini gösteren haritalar, jeodezik veriler ve bir savaş tanığının ifadesinin yer aldığı bildirildi.

Efsane gerçek olabilir! Gizemli Nazi altın trenini isimsiz mektupla bildirdi

Wałbrzych Belediye Sözcüsü Kamila Świerczyńska, mektubun detaylarının gerçekçi ve oldukça spesifik olduğunu belirtti.
“Mektupta trenin bulunduğu tünel gibi çok net görseller yer alıyor” dedi.

Efsane gerçek olabilir! Gizemli Nazi altın trenini isimsiz mektupla bildirdi

ÜNLÜ KEHRİBAR ODASININ PARÇALARI BURADA OLABİLİR

Söz konusu altın treni efsanesi, Nazi yetkililerinin 1945’te Wroclaw’dan (eski adıyla Breslau) yola çıkan bir zırhlı trene, yağmaladıkları hazineleri yükleyerek Wałbrzych yakınlarında kaybettikleri yönündeki söylentilere dayanıyor. Hatta bazı iddialarda, bu hazineler arasında Rusya’daki ünlü Kehribar Odası’na ait parçaların da olduğu öne sürülüyor.

St. Petersburg yakınlarındaki bir sarayda bulunan kehribar panellerle dolu olan oda 1941’de Nazi birliklerin saldırısına uğradı. Panellerin çalınarak Almanya’ya götürüldü ve daha sonra görülmediği biliniyor. Bazı iddialara göre oda, diğer ganimetlerle birlikte altın trenin içinde yer alıyor olabilir.

Efsane gerçek olabilir! Gizemli Nazi altın trenini isimsiz mektupla bildirdi

2015 yılında da iki adam yeraltı radarlarıyla trenin izine ulaştıklarını iddia ederek dünya genelinde büyük yankı uyandırmış, bölgeye Japonya’dan dahi define avcıları akın etmişti. Ancak tüm aramalara rağmen trene dair herhangi bir somut kanıt bulunamamıştı.

Yetkililer, son mektubu gönderen kişinin henüz resmi bir kazı izni başvurusunda bulunmadığını belirtirken, mektuptaki verilerin değerlendirilerek yeni bir araştırma yapılması olasılığı gündemde.

Efsanevi tren yıllar sonra bulunabilecek mi, yoksa bu da yeni bir şehir efsanesi mi? Wałbrzych, bir kez daha gizemin merkezinde.

Efsane gerçek olabilir! Gizemli Nazi altın trenini isimsiz mektupla bildirdi
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