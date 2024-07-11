Efsane korku filmi The Shining filminin Wendy'si Shelley Duvall yaşamını yitirdi: 9 ay 12 saat ağlamıştı!

11 Temmuz 2024 19:51 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 20:19

The Shining, Annie Hall ve Nashville gibi filmlerle tanınan Shelley Duvall hayata veda etti. Ünlü oyuncunun diyabet sebebiyle gelişen komplikasyonları ölüm sebebi olarak açıklandı.

Kariyerine Robert Altman’ın yönetmen koltuğuna oturduğu 1970 yapımı Brewster McCloud filmi ile başlayan Shelley Duvall, Altman ile 1975 yapımı Nashville’de bir kez daha çalıştı.

Daha sonra Annie Hall’da muhabir Pam’i canlandırdı. Şüphesiz kendisinin en bilinen rolü, Stanley Kubrick’in 1977 tarihli The Shining’te canlandırdığı Wendy karakteriydi.1980 tarihli Stephen King uyarlamasında Duvall, eşi Jack ve oğlu Danny’le birlikte gözlerden uzak Overlook oteline taşınan Wendy Torrance’ı canlandırmıştı. Bir sahnede Jack, Wendy’e şöyle bağırmıştı: "Sana zarar vermeyeceğim, senin beynini dağıtacağım."

"9 AY BOYUNCA 12 SAAT AĞLADIM"

Çekimler bittikten sonra The Shining hakkında konuşan Duvall, “9 ay boyunca her gün 12 saat ağlamak zorundaydım” demişti.