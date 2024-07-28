Efsanevi canavar 'Mona Bruja' gerçek olabilir! Bölge sakinleri evlerinden çıkamıyor

28 Temmuz 2024 10:33 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 11:33

'Mona Bruja' ya da 'Maymun Cadı' olarak bilinen efsanevi bir canavarın ortalığı kasıp kavurduğu Orta Amerika'da ürkütücü bir hikaye yaşanıyor.

Nikaragua'nın Diriamba kentindeki bir mahallenin sakinleri, bu klasik Latin Amerika folklorunun kendilerine musallat olduğuna inanarak korku içinde yaşıyor. Edinilen bilgilere göre Mona Bruja (Maymun Cadısı), sağır edici bir çığlık atarak kırmızı gözlü bir maymuna dönüşme yeteneğiyle biliniyor ve genellikle çatılarda gezinirken görülüyor. Şu an itibariyle Roberto Clemente mahallesinde konuşulanlara göre efsanevi canavar yeni meskeni olarak kendi bölgelerini seçmiş durumda.

Adının açıklanmasını istemeyen bir bölge sakini, 'Mona Bruja' ile yaşadığı tedirgin edici karşılaşmayı anlattı. Evinin duvarına çarpan garip bir ses duymuş ve ardından bir şeyin odanın içinde hızla hareket ettiğini hissetmiş olayla ilgili açıklama yapan bölge sakini, “Bu paranormal bir olay” ifadelerini kullandı.

BİRİ ONU BEKLERKEN KENDİNİ GÖSTERMİYOR

Daily Star'ın haberine göre, tüyleri diken diken eden bu olayda, mahallelinin sözde cadıyı yakalamaya çalıştığını ancak cadının çok zeki olduğunu söyledi. Bölge sakinleri cadı, “biri onu beklerken” kendini göstermeyeceğini ileri sürdü.

Benzer bir "Maymun Cadı" olayı geçen yıl Nikaragua'da, Granada sakinlerinin çatılarına büyük taşlar yağdığını fark etmesiyle heyecana neden olmuştu. İnsanlar Mona Bruja ile yüz yüze geldiklerini iddia etmiş ve bu da kitlesel bir histeriye yol açmıştı.

Bunun üzerine korkuya kapılan bölge sakinleri, şüpheli hayaleti bulmak için umutsuzca bir av partisi kurdu. Ancak, sözde cadı sonunda köşeye sıkıştırıldığında, sorun çıkaran bir gençten başka bir şey olmadığı ortaya çıktı.