Efsanevi canavarı yakalamak için yola çıktılar, bir daha dönemediler!

30 Aralık 2024 17:08 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 17:17

ABD'nin Washington eyaletinin Skamania bölgesinin doğusundan yola çıkarak, ülkenin efsane canavarı Kocaayak'ı yakalamak isteyen 2 kişi bir daha dönemedi. Yakınları ormana giden iki kişi için kayıp bildiriminde bulundu, 3 gün sonra acı haber geldi.

Üç bin yıllık Mısır mumyasının DNA'sından 'kara ölüm' çıktı

Üç bin yıllık Mısır mumyasının DNA'sından 'kara ölüm' çıktı

Dünyanın iki farklı yüzü: Bir yanda savaş bir yanda barış

Dünyanın iki farklı yüzü: Bir yanda savaş bir yanda barış

ABD'nin Oregob eyaletine bağlı Portland şehrinde yaşayan iki erkek, bir maceraya atıldı. ABD'nin efsane canavarı Kocaayak'ı yakalamak amacıyla evde çıkan maceraseverler, Washington​ eyaletinin Skamania bölgesinin doğusundan yola çıktılar fakat bir daha dönemediler. Yakınları, kayıp iki erkek için polise başvurdu.

CESETLERİ 3 GÜN SONRA BULUNDU

Altmıştan fazla kişi, Noel incesinde efsanevi canavarı aramak için yola çıkan ve kayıplara karışan kişileri bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı. İlk olarak adamların aracı Willard yakınlarında bir yol kenarında bulundu. 3 gün sonra ise Gifford Pinchot Ulusal Ormanı'nın yoğun ormanlık bir alanında 37 ve 59 yaşındaki adamların cesetleri bulundu.

POLİS ÖLÜM NEDENLERİNİ AÇIKLADI

Polis, ölüm nedenlerini 'hava koşullarına hazırlıksız maruz kalma' olarak açıkladı. İki erkek yola çıkmadan önce bölgede kar ve yağmur yağışı vardı, sıcaklık ise oldukça düşüktü. Ekipler, 'donma noktasının altındaki sıcaklık, kar, yüksek su seviyeleri' gibi koşullarla karşı karşıya kalması nedeniyle arama çalışmalarının 'zorlu arazi ve sert hava koşulları' nedeniyle aksadığını söyledi.

EFSANEVİ CANAVAR KOCAAYAK

Öte yandan Kocaayak, ABD ve Kanada'nın kuzeybatı kesimlerinde yaşadığı düşünülen, insana benzeyen büyük, tüylü bir efsanevi canavar. Varlığına dair şimdiye kadar yüzlerce ihbar yapıldı. Fakat varlığı onlarca yıldır tartışılıyor.