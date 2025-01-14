Ege Denizi'nde çipura savaşı! Yunanlar Türk balıkçıları suçluyor

14 Ocak 2025 09:42 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 09:47

Yunan basını, Ege Denizi'nde Türk balıkçı teknelerinin kendi karasularını ihlal ederek kaçak avlandığını iddia etti. Bu sebeple denizde Yunan ve Türk balıkçılar arasında sık sık kavga yaşandığı öne sürülerken, başta çipuralar olmak üzere Ege'deki balık çeşitliliğinin de aşırı avlanma nedeniyle risk altında olduğu belirtildi.

Yunanistan ile Türkiye​ arasında yeni bir kriz patlak verdi. Yunan basını, Ege Denizi​'nde Türk balıkçı​ teknelerinin Yunan karasularını ihlal ederek kaçak avlandığını iddia etti. Bu yüzden Yunan ve Türk balıkçılar arasında sık sık kavga çıktığını, bu durumun balıkçılar tarafından ilan edilmemiş bir "Çipura Savaşı" olarak nitelendirildiği belirtildi.

TEKNEDE 24 SAAT

Skai'de yer alan habere göre söz konusu kriz, Prime TV'de yayımlanan Yiannis Souliotis isimli belgeesel programına konu oldu. Programda balıkçıların denizdeki zorlu günlük yaşamına, Türklerin Doğu Ege'de korsan balıkçılık yapması ve Yunan balıkçıların denizdeki canlı yaşamına ilişkin kaygılarına yer verildi.

"TÜRK TEKNELERİNİ SAHİL GÜVENLİK KORUYOR"

Program gereği bir Yunan balıkçı teknesinde 24 saat geçiren belgesel ekibi, Türk balıkçı teknesiyle karşılaşma anlarına da yer verdi. Nikos isimli balıkçı, Türklerin teknelerinin Türk Sahil Güvenlik tekneleri eşliğinde sorunsuzca avlandığını, Türk teknelerine yaklaştıkları takdirde sahil güvenlik ekiplerinin teknelerini üzerlerine sürerek kendilerini geri ittiğini öne sürdü.

YUNAN YETKİLİDEN SUÇLAMA

Programa konuk olan Archipelagos Enstitüsü Araştırma Müdürü Anastasia Milliou ise Türklerin korsan balıkçılığı ve aşırı avlanma nedeniyle Ege'deki balık çeşitliliğinin tehlika altında olduğunu belirtti. Milliou, "Yunan denizlerinin temel sorunu aşırı avlanmadır. Aşırı avlanma ve kontrolsüz balıkçılık denizlerimizin boşalmasına neden oldu. Türklerin başına gelenler ise özellikle 2019'dan itibaren çelişkili çünkü sınır hattına her zaman Türk botları yaklaşıyordu, artık sadece limana girmiyorlar, genellikle Yunan balıkçı gemilerinin balıkçılık yapmasının yasak olduğu zamanlarda, sığ alanlara, Posidonia çayırlarına, mercanlara ve verimli ekosistemlere giriyorlar. Alt tabakaların daha da tükenmesine neden oluyorlar. Yetkililerin bu gemileri engelleyebilecek herhangi bir talimatı veya yetkisi yok" diye konuştu.