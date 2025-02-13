Ege Denizi'ndeki depremler Santorini'deki volkan yatağını kaydırdı: Patlama olması mümkün

Ege Denizi'nde meydana gelen depremler nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen Santorini Adası'ndaki tehlike devam ediyor. 4.0 ve üzeri depremlerle sarsılmaya devam eden ada ve çevresinde volkan tehlikesi ise arttı. Denizaltındaki volkanların gaz çıkışı devam ediyor. Deprem fırtınası sırasında yapılan ölçümler, "kaldera" adı verilen, volkanik patlama sonucu toprağın çökmesiyle oluşmuş yer şeklinin kaymaya başladığını gösteriyor.

VOLKAN YATAĞINDA KAYMALAR VAR

Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü Araştırma Direktörü Thanasis Ganas , geçtiğimiz yıl ağustos ayından bu yana volkan yatağında değişiklikler gözlemlendiğini açıkladı. Ganas, tabanın 4 santimetre yükseldiğini, volkan yatağının 6 santimetre yatay olarak hareket ettiğini açıkladı.

Ganas, "Bu bir teşvikin sonucudur. Şimdilik endişe verici olduğunu söyleyemem çünkü 2011-2012'de de aynı şeyi gördük ve ardından herhangi bir patlama yaşanmadı. Ama bu önemli bir değişim ve bunu takip etmemiz gerekiyor" dedi.

Bu değişimlerin magmanın mantodan kabuğa, oradan da Nea Kameni'nin altında ve Nea Kameni ile Oia arasında 3 km derinlikte bulunan magma odasına yükselmesinin bir sonucu olduğuna yönelik tahminler var.

''VOLKANİK PATLAMA MÜMKÜN''

Bir başka Yunan bilim insanı Kostas Synolakis ise volkanik patlamanın mümkün olduğunu fakat çok büyük bir güçte olmayacağını belirtti. Synolakis, "Yaz aylarından itibaren Kaldera bölgesinde zeminde deformasyon başladı. Ayrıca Kolumbo'da deniz tabanından çıkan gazlar da var. Bunlar sismik titreşimler ve volkanik sıvıların yüzeye doğru hareketiyle birleşince volkanik bir patlama mümkün oluyor, ancak çok büyük bir güce sahip olmuyor." açıklamasında bulundu.

Synolakis, bu bölgede, veri toplayan 4 adet ölçüm cihazının bulunduğunu, ancak bilim camiasının bunlara ulaşamadığını da belirtti.

Santori yakınlarındaki Kolumbo denizaltı volkanının patlaması, büyük bir tsunami dalgası oluşturabileceği gibi, çıkan zehirli fazların çevre adalarda ölümlere neden olabileceği belirtiliyor.