Ege Denizi’ndeki depremler sonrası çok konuşulacak açıklama: ''5.3 şiddetinde deprem olmasını isterim çünkü…''

04 Şubat 2025 10:47 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 11:12

Yunanistan'ın Santorini adasında art arda yaşanan depremler sonrası uzmanlar tahminlerini sıralıyor. Vatandaş adada büyük panik yaşayıp kaçmaya başlarken Ege Denizi'ndeki sarsıntılar devam ediyor. Türkiye'ye yakın bölgelerde olan depremlerle ilgili Yunan Prof. Efthimios Lekkas dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'ın Santorini adasında meydana gelen peş peşe depremler sonrası gözler Marmara Bölgesi’ne çevrildi. Ege Denizi’nde 4 gün önce başlayan depremlerin artçı sarsıntıları sürüyor. Yunanistan’ın Santorini adasından kaçış devam ederken AFAD yaşanan sarsıntıları "Deprem fırtınası şeklinde gelişen aktivite" olarak tanımladı. Türkiye'ye 140 kilometre ötede meydana gelen depremlerden en sonu 09:09'da Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde oldu.

SANTORİNİ'DE DEPREM PANİĞİ

Santorini adasında seferler artırılırken depremlerle ilgili uzmanların uyarıları dikkat çekiyor. Yunan Jeoloji ve Doğal Afet Yönetimi Uzmanı Profesör Efthimios Lekkas, bölgedeki deprem fırtınasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Depremlerin devam edeceğini söyleyen Lekkas 'bu kadar kaçış paniği olmamalı' dedi.

Profesör Efthimios Lekkas, "Sayın Bakanımız tarafından bakanlıklar arası bir toplantıya davet edildik. Bu sabah saat 04.40'ta richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Akşam nispeten sakindi ama sonra yukarı doğru bir yükseliş oldu. Deprem fırtınasının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

''DEPREM OLMASINI İSTERİM''

Deprem olmasını isteyen ve sebebini açıklayan Lekkas, "Kuvvetlerin daha çabuk dağılması için richter ölçeğine göre 5.2-5.3 büyüklüğünde bir deprem olmasını isterim. 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğinden, adada herhangi bir etki olmayacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SON DEPREMLER

6 ÜZERİ DEPREM SENARYOSU

Profesör Efthimios Lekkas şöyle devam etti:

"6 büyüklüğü ve üzeri senaryonun gerçekleşme ihtimali düşük. Santorini sakinleri kendilerini güvende hissedebilirler. Bu kadar kaçış paniği olmamalı. Burada çalışan yabancıların çoğunlukla ayrıldığını gördüm. Bu depremler 15 kilometre derinlikte meydana geliyor. Depremin hangi derinlikte meydana geldiği bizim için önemlidir. Önemlidir, çünkü sismik fayı tespit ediyoruz ve bu önemlidir, çünkü orada karmaşık bir faylar var ve fayın hassas bir şekilde hesaplanması yorumlamayı bizim için daha kolay hale getiriyor."