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 | Berrak Arican

Ege Denizi'ndeki Santorini yanardağı yeniden şarj oldu! Kolumbo'yu depremler tetikliyor

Ege Denizi'nde bulunan Santorini adasındaki yanardağın 'yeniden şarj olduğu' belirtildi. Hollandalı bilim insanı Emily Hoeft, Yunan basınına yaptığı açıklamalarda yanardağın son durumuna ilişkin bilgiler verdi.

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KAYNAK:
Kathimerini
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 11:23

Yunanistan'ın Santorini adasında aralık ayının sonundan beri meydana gelen peş peşe depremler nedeniyle yaşanan 'yanardağ endişesi' devam ediyor. Bölgede depremlerin sıklığı azalsa da uzmanlar hala büyük bir risk olduğunu bildiriyor. Hollandalı bilim insanı Emily Hoeft, Yunan basınına Santorini yanardağı hakkında verdiği bilgilerde, yanardağın enerji topladığını söyledi.

Oregon Üniversitesi'nde jeofizikçi olan Emily Hoeft, yıllardır Santorini yanardağının nefesini dinleyen bilim insanlarından biri olarak, magmanın yüzeye çıktığı ve patlamaya neden olduğu koşulları belirlemek üzere ölçümler yapmak için kendi metodolojisini geliştirdi.

YANARDAĞ YENİDEN ŞARJ OLDU

Hoeft, Kathimerini’ye yaptığı açıklamada, Kolumba Yanardağı’ndaki son durumu anlattı. Yanardağın “yeniden şarj olduğunu” söyleyen Hoeft, verilerin Santorini'den değil, kuzeydoğudan kaynaklanan olası bir derin kabuk magma hareketini gösterdiğini belirtti ve şunları aktardı:

“Küçük Anydros adasının bulunduğu kurak sırtın altında yer almaktadır. Amorgos'a doğru olan bu hareket, kabuğu dışa doğru çeken büyük bir gerilim ve genişleme olduğu için meydana gelir. Böylece magmanın kabuğun içine girmesi için alan yaratılır. Ve bu gerçekleşmeden önce, Santorini'de son altı ay boyunca izlediğimiz küçük bir yanardağ şişmesi yaşadık."

DEPREMLER FAYLARLA İLİŞKİLİ

Anydros yakınlarındaki magmanın son hareketinin neden olduğu depremlerin Santorini adasındaki basıncı azalttığını ifade eden Hoeft, “Magma hareket ettiğinde yer kabuğunu kırar ve bu da küçük depremlere neden olur. Ama aynı zamanda, bölgede gerilim olduğu için, bazı faylar kendilerini yeniden ayarlamak için küçük hareketler yaparlar. Dolayısıyla, bu orta büyüklükteki depremlerin bazıları faylarla ve bölgedeki gerilme, çekme gerilmeleriyle ilgilidir. Bu da yoğun sismik ve volkanik faaliyetlere neden oluyor” dedi.

SANTORİNİ'DE EN OLASI SENARYO

Hollandalı bilim insanı, Kathimeri’nin “En olası senaryo nedir” sorusunu şöyle cevapladı:

''Anydro yakınlarındaki bu yanal magma enjeksiyonunun durma ihtimali var. Çoğu zaman volkanlar magmayı kabuğun içine doğru iter ve magma asla yüzeye çıkmaz. Aslında çoğu zaman bu gerçekleşir. Magmanın bu tümsek boyunca bir noktada yüzeye ulaşması için küçük bir şans var ve bir olayımız var.”

Bunun şu anda gerçekleşmesi için en muhtemel yerin Anchor Adası'nın güneybatısındaki deniz yatağı olacağını ifade eden Hoeft, “Bu muhtemelen bir olay olarak çok dramatik olmayacaktır” diye ekledi.

KOLUMBO YANARDAĞI SÜREKLİ İZLENMELİ

Hoeft, kül emisyonu olması halinde, külün miktarına ve dağılımına bağlı olarak havacılığın belirli koşullar altında etkilenebileceğini de açıkladı:

“Ancak şu anda önemli bir volkanik faaliyet olduğuna dair bir kanıt bulunmamaktadır. Kül ayrıca solunum sorunlarına da neden olmaktadır. Ancak küçük bir ihtimal de olsa Kolumbo'da bir şeyler olabilir. Şu anda bu en olası senaryo gibi görünmüyor. Mevcut veri analizi, Santorini'de gözlemlenen zemin deformasyonunun azaldığını göstermektedir, ancak gelişimini değerlendirmek için sürekli izleme gereklidir” ifadelerini kullandı.

Sıkça Sorulan Sorular

Yanardağı patlaması neden olur?
Dasit veya riyolit bileşimli magma odasında biriken çözünmüş gazlar, volkan bacası boyunca yükselen magmada hacmen %75'i aşarsa patlama olur. Dar çıkış kanalları, gazları ve magmayı yukarı doğru iterek patlama kolonu oluşturur. Patlamanın şiddeti gazın miktarı tarafından kontrol edilir.
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