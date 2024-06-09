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Eğlence mekanının balkonu çöktü! Görüntüler korkunç: Ölü ve yaralılar var

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
09 Haziran 2024 15:05 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 15:21

Meksika'nın San Luis Potosi şehrindeki bir eğlence mekanının balkonu çöktü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı. 

Meksika'nın San Luis Potosi kentindeki bir gece kulübünün balkonu çöktü. 6 metre yükseklikte bulunan balkonun çökmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Eğlence mekanının balkonu çöktü! Görüntüler korkunç: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

San Luis Potosi Belediyesi Meclisi Sekreteri Jorge Hernandez, “Etkinlikteki kontrolsüz insan varlığı, trajediye neden oldu. Altus alışveriş merkezinin üçüncü katındaki korkuluklardan biri kırılması sonucu balkon çöktü. İki kişi hayatını kaybederken, bazıları ağır olmak üzere yaklaşık 15 kişi de yaralandı” açıklamasında bulundu. 

Eğlence mekanının balkonu çöktü! Görüntüler korkunç: Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

İZİNSİZ ETKİNLİK YAPILDI İDDİASI

Basında yer alan haberlere göre, balkonun çökmesi sonucu aşağıya yuvarlanan 5 kişi ağır yaralı ve yoğun bakımda.

Şehir yönetimi, gece kulübünün bulunduğu alışveriş merkezinin halka kapalı olduğunu açıkladı.

İlk bilgilere göre, kitlesel etkinliğin organizatörlerinin bu etkinliği düzenlemek için izinleri yoktu, soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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