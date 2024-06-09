Eğlence mekanının balkonu çöktü! Görüntüler korkunç: Ölü ve yaralılar var

09 Haziran 2024 15:05 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 15:21

Putin isimlerini bile ağzına almıyordu! Kızları artık görünür olmayı tercih ediyor, sebebi ortaya çıktı

Putin isimlerini bile ağzına almıyordu! Kızları artık görünür olmayı tercih ediyor, sebebi ortaya çıktı

Meksika'nın San Luis Potosi kentindeki bir gece kulübünün balkonu çöktü. 6 metre yükseklikte bulunan balkonun çökmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

San Luis Potosi Belediyesi Meclisi Sekreteri Jorge Hernandez, “Etkinlikteki kontrolsüz insan varlığı, trajediye neden oldu. Altus alışveriş merkezinin üçüncü katındaki korkuluklardan biri kırılması sonucu balkon çöktü. İki kişi hayatını kaybederken, bazıları ağır olmak üzere yaklaşık 15 kişi de yaralandı” açıklamasında bulundu.

İZİNSİZ ETKİNLİK YAPILDI İDDİASI

Basında yer alan haberlere göre, balkonun çökmesi sonucu aşağıya yuvarlanan 5 kişi ağır yaralı ve yoğun bakımda.

Şehir yönetimi, gece kulübünün bulunduğu alışveriş merkezinin halka kapalı olduğunu açıkladı.

İlk bilgilere göre, kitlesel etkinliğin organizatörlerinin bu etkinliği düzenlemek için izinleri yoktu, soruşturma devam ediyor.