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Eğlence parkı kabusu: Yerden 76 metre yüksekte bir sağa bir sola savruldular

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
28 Ağustos 2024 12:17 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 13:01

Meksika'da 'Six Flags' olarak bilinen bir eğlence parkında korku dolu anlar yaşandı. Yerden 76 metre yükseklikteki 'Sky Flight' olarak adlandırılan salıncağa binenler mahsur kaldı. Yağmurun başlamasıyla duran salıncaktaki insanlar, metrelerce yukarda korkudan yaprak gibi titredi.

Meksika'da kötü hava koşulları 'Six Flags' olarak bilinen eğlence merkezine ket vurdu. Eğlenmek için giden insanlardan bazıları kabusu yaşadı. Yerden 76 metre yükseklikteki salıncak bir anda bozuldu. Kötü hava koşullarıyla beraber salıncak durmaksızın sallanmaya başlayınca herkes korkudan tir tir titredi.

Eğlence parkı kabusu: Yerden 76 metre yüksekte bir sağa bir sola savruldular - 1. Resim

YERDEN 76 METRE YÜKSEKTE MAHSUR KALDILAR

Salıncağın bozulduğu anlarda bir kişi, telefonuyla kayıt almaya başladı ve "Yağmur yağmaya başladı ve Supergirl treninde mahsur kaldık. Korkudan mı titrediğimi anlayamadım." dedi. 

Ziyaretçilerin gökyüzünde ne kadar süre mahsur kaldıkları bilinmiyor fakat yerel medya herkesin güvenli bir şekilde inişinin sağlandığını bildirdi.

Eğlence parkı kabusu: Yerden 76 metre yüksekte bir sağa bir sola savruldular - 2. Resim

Ardından salıncak yağmur geçene kadar hizmet dışı bırakıldı.

Eğlence parkı kabusu: Yerden 76 metre yüksekte bir sağa bir sola savruldular - 3. Resim

''EMNİYET ZİNCİRİ İPLİK GİBİ''

Sosyal medya kullanıcılarından birinin şu yorumu yaptığı bildirildi:

"Bu yolculuk beni korkutuyor. Emniyet zincirinin sadece ince bir iplik olduğunu hissediyorum."

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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