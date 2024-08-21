Eğlence parkında facia: Dönen koltuktan fırladı, ailesi ölümünü izledi

21 Ağustos 2024 10:53 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 11:16

Yunanistan'da bulunan Halkidiki'nin Pefkohori ilçesinde bulunan eğlence parkında korkunç bir kaza yaşandı. Lunaparkta 2 kardeş, 'Crazy Dance' denen oturulan koltukların da döndüğü bir oyuncağa bindi. İlk olarak yavaş başlayan eğlence operatörün ''Gerçekten hızlı gitmesini sağlayacağım'' demesinin ardından faciayla sonuçlandı.

''CİHAZLARIN BAKIMI YETERSİZ''

Kardeşlerden biri koltuğunun gevşediğini fark etti ve kardeşini bu konuda uyardı. Birkaç dakika sonra ise koltuğun arkası kırıldı ve 19 yaşındaki genç koltuktan fırlayarak direğe çarptı. Yakındaki bir sağlık merkezine kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bu korkunç olay, ailenin gözü önünde gerçekleşti.

Koltuğa tutunmayı başararak hayatta kalan kardeş, yaşananları şöyle anlattı:

''Aynı yolculukta kardeşimle birlikteydim, hemen yanında oturuyordum. Bu cihazların bakımının yetersiz olduğu belli. Her şey olması gerekenden çok daha hızlı ilerliyordu''

''Şanslıydım ve çok hızlı tepki verdim ve ben de düşmemek için kendimi tuttum. Kardeşim düşüp kafasını bir direğe çarptı.''

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Eğlence parkının sahibi tutuklandı ve operatör de bir süre saklandıktan sonra teslim oldu. Operatör, "dikkatsizlik nedeniyle ölüme sebebiyet verme" ile suçlanıyor.