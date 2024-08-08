Ekran başında çok vakit geçiren çocuk ölümcül hastalığa yakalandı: Ahtapot gibi yayılıyor

08 Ağustos 2024 14:35 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 15:01

Batı Nil Virüsü Türkiye'nin kapısına dayandı! Yunanistan'da 1 haftada çok sayıda ölü var

Batı Nil Virüsü Türkiye'nin kapısına dayandı! Yunanistan'da 1 haftada çok sayıda ölü var

İngiltere'de 11 yaşındaki Ronnie Hood, hayatının son yılında sürekli olarak boynunun ağrıdığını dile getirince ailesi onu aile hekimine götürdü. Doktor, Hood'un çok telefonuyla oynamasından kaynaklı olarak hastalandığını bu yüzden fizyoterapi görmesi gerektiğini söyledi.

Büyüme çağındaki Hood, fizyoterapiye rağmen düzelmedi hatta egzersizleri yaparken canının çok acıdığından yakınınca ailesi bir başka doktordan tekrardan randevu aldı.

AHTAPOT GİBİ YAYILAN BEYİN TÜMÖRÜ

Ronnie Hood'a bir MR taraması yapıldı ve muayenenin ardından omurgasının üst kısmına yakın beyin sapında ahtapot gibi büyüyen bir tümör olduğu fark edildi. Doktorlar, acı haberi aileye verdiler, çocuğun sadece 9 ay ömrü kaldığı açıklandı. Aile, bu ölümcül hastalıkla ilgili yeterince yatırım ve araştırma yapılması için dikkat çekmeye çalışıyor.

ÇOCUKLARDA DAHA ÖLÜMCÜL

Uzmanlar beyin tümörlerinin 40 yaşındaki altındaki yetişkinlerde çocuklarda diğer kanser türlerine göre daha ölümcül olduğunu belirtti.