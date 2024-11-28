Eksi 20 dereceye rağmen haftalarca hayatta kalmayı başardı! Kayıp yürüyüşçü için mutlu son

28 Kasım 2024 08:52 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 09:15

Kanada'da 19 Ekim günü kayıp olarak bildirilen doğa yürüyüşçüsü Sam Benastick, 5 haftanın ardından sağ olarak bulundu. Yanındaki birkaç malzemeyle ormanda haftalarca kurtarılmayı bekleyen genç, işe gitmek üzere yola çıkan 2 kişi tarafından bulundu.

Kanada'nın Rocky Dağları'nın kuzeyinde bulunan Redfern-Keily Park'a balık tutmak​ ve yürüyüş yapmak için giden 20 yaşındaki Sam Benastick bir daha dönmedi. Yakınları 19 Ekim günü Sam'in kaybolduğunu bildirdiler. Arama ve kurtarma ekipleri hem havadan hem karadan çalışmalar yürüttüler. Fakat -20 derecenin altına düşen sıcaklıklarla beraber çalışmalar durdu.

5 HAFTA SONRA BİTAP HALDE BULUNDU

Aradan geçen 5 haftanın ardından Benastick'in Redfern Gölü patikasında işe gitmek üzere yola çıkan iki kişi Sam'e rastladı. Bitap haldeki yürüyüşçü ilk ifadesinde birkaç gün arabasında kaldığını ve ardından 10 ila 15 gün boyunca kamp yaptığı bir dereye yürüdüğünü söyledi. Kaybolduğunda yanında sadece bir branda, sırt çantası ve bazı kamp malzemeleri bulunan Sam, kurumuş bir dere yatağında kamp kurarak kış koşullarına karşı direnmeye çalıştığını belirtti.

ACİL OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Prince George Arama ve Kurtarma arama yöneticisi Adam Hawkins BBC'ye yaptığı açıklamada, "Özellikle sınırlı malzeme, ekipman ve yiyecekle, bunlar gerçekten herhangi birinin hayatta kalmasının çok zor olduğu koşullar. Oldukça deneyimli olan insanlar için bile zor olabilir" dedi.

Benastick hastaneye kaldırıldı. Genç adamın ambulansa bindirilirken durumunun kötü olduğu ifade edildi.