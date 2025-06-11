Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Ekvador'da çete şiddeti kontrolden çıktı, sekiz ölü daha! Sokakta infaz anı kamerada

Ekvador’un Guayaquil kentinde çeteler arasındaki çatışmalar yeniden alevlendi. Sekiz kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırılar güvenlik kameralarına yansıdı. Ülkede şiddet sarmalı her geçen gün daha da derinleşiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ekvador'da çete şiddeti kontrolden çıktı, sekiz ölü daha! Sokakta infaz anı kamerada
KAYNAK:
Skai
|
GİRİŞ:
11.06.2025
saat ikonu 07:00
|
GÜNCELLEME:
11.06.2025
saat ikonu 07:05

Ekvador’un Guayaquil kentinde çarşamba günü, organize silahlı gruplar arasındaki çatışmalarda sekiz kişi daha öldürüldü. Bu gelişme, bölgedeki şiddet dalgasının kontrolden çıktığını gözler önüne seriyor.

Ekvador'da çete şiddeti kontrolden çıktı, sekiz ölü daha! Sokakta infaz anı kamerada
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ekvador'un en büyük petrol rafinerisinde yangın!

İNFAZ ANI KAMERADA

Söz konusu saldırılar, farklı zamanlarda gerçekleşen silahlı baskınlar şeklindeydi. Polis, ölenlerin kurban mı yoksa gruplar arası çatışmada kayıplar mı olduğu konusunda henüz net bir açıklama yapmadı. Guayaquil, Ekvador’un en büyük ikinci şehri olarak, son aylarda çete liderlerinin güç mücadelesine sahne oluyor. Bu durum, silahlanma, sokak çatışmaları ve saldırılarla ilgili artan yaygın ihbarlara yol açtı. Olay anının dehşet verici güvenlik kamerası kaydında ise saldırganlar, kurbanlarının üzerine kurşun yağdırıp kaçıyor. Yetkililerin bu görüntülerden kimlik tespitine çalıştığı bildiriliyor. İşte o görüntüler:

HÜKÜMET ACİZ KALDI

Bu gelişme, Ekvador’da özellikle Guayaquil ve çevresinde giderek tırmanan suç ve şiddet olaylarının bir parçası. Vatandaşların can güvenliği konusunda ciddi endişelere yol açan bu durum, hükümetin acil önlem almasını gündeme getiriyor.

ETİKETLER
#Ekvador
#Ekvador
#Çete Saldırısı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.