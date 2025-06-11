Ekvador'da çete şiddeti kontrolden çıktı, sekiz ölü daha! Sokakta infaz anı kamerada

Ekvador’un Guayaquil kentinde çeteler arasındaki çatışmalar yeniden alevlendi. Sekiz kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırılar güvenlik kameralarına yansıdı. Ülkede şiddet sarmalı her geçen gün daha da derinleşiyor.

Ekvador’un Guayaquil kentinde çarşamba günü, organize silahlı gruplar arasındaki çatışmalarda sekiz kişi daha öldürüldü. Bu gelişme, bölgedeki şiddet dalgasının kontrolden çıktığını gözler önüne seriyor.

İNFAZ ANI KAMERADA

Söz konusu saldırılar, farklı zamanlarda gerçekleşen silahlı baskınlar şeklindeydi. Polis, ölenlerin kurban mı yoksa gruplar arası çatışmada kayıplar mı olduğu konusunda henüz net bir açıklama yapmadı. Guayaquil, Ekvador’un en büyük ikinci şehri olarak, son aylarda çete liderlerinin güç mücadelesine sahne oluyor. Bu durum, silahlanma, sokak çatışmaları ve saldırılarla ilgili artan yaygın ihbarlara yol açtı. Olay anının dehşet verici güvenlik kamerası kaydında ise saldırganlar, kurbanlarının üzerine kurşun yağdırıp kaçıyor. Yetkililerin bu görüntülerden kimlik tespitine çalıştığı bildiriliyor. İşte o görüntüler:

HÜKÜMET ACİZ KALDI

Bu gelişme, Ekvador’da özellikle Guayaquil ve çevresinde giderek tırmanan suç ve şiddet olaylarının bir parçası. Vatandaşların can güvenliği konusunda ciddi endişelere yol açan bu durum, hükümetin acil önlem almasını gündeme getiriyor.

