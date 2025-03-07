Ekvador'da çeteler arasında katliam gibi çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ekvador nerede?

Ekvador veya resmî adıyla Ekvador Cumhuriyeti (İspanyolca: República del Ecuador), Güney Amerika'da temsilî demokrasi ile yönetilen bir cumhuriyettir. Kuzeyde Kolombiya, doğu ve güneyde Peru ile komşudur ve batısında Büyük Okyanus vardır.