Ekvador'da çeteler arasında katliam gibi çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, çeteler arasında çatışma çıktı. Bir çetenin başka bir çeteye ait mahalleye düzenlediği baskın sonucunda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da çeteler arasında çatışma çıktı. Savaş sahnelerini aratmayacak olay yerel basına göre, Guayaquil kentine bağlı Nueva Prosperina bölgesinde bir gecekondu mahallesinde gerçekleşti.
Yapılan incelemeler kapsamında ilk belirlemelere göre çatışmada 22 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, 20 kişilik silahlı bir çete mahalleye girerek çok sayıda eve baskın düzenledi.
Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alan polis, saldırılardan "Los Tiguerones" adlı organize suç çetesini sorumlu tuttu.
Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.