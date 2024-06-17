Ekvador'da heyelan felaketi! Ölü ve yaralılar var

17 Haziran 2024 10:40 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 10:56

Latin Amerika ülkelerinden Ekvador aşırı yağışlarla boğuşuyor. Şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına neden oldu.

İlk belirlemelere göre toprak kayması sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 19 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarına devam ediyor.

Yaralılar ve hayatını kaybeden insanlar Ekvador polisinin çalışmaları sonucu hastanelere nakledildi.

ELEKTRİK SANTRALLERİ DE ETKİLENDİ

Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Roberto Luque, 3 hidroelektrik santralindeki faaliyetlerin de fırtınadan etkilendiği bilgisini paylaştı.

EKİPLER SEFERBER

Risk Yönetimi Sekreteri Jorge Carrillo Tutiven ve Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Roberto Luque bölgede inceleme yapmak üzere afet bölgesine ulaştı.