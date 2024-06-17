Ekvador'da heyelan felaketi! Ölü ve yaralılar var
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
17 Haziran 2024 10:40 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 10:56
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da şiddetli yağışlar sel ve heyelan felaketine yol açtı. 6 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı faciada bilançonun daha da artmasından endişe ediliyor.
Latin Amerika ülkelerinden Ekvador aşırı yağışlarla boğuşuyor. Şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına neden oldu.
İlk belirlemelere göre toprak kayması sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 19 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarına devam ediyor.
Yaralılar ve hayatını kaybeden insanlar Ekvador polisinin çalışmaları sonucu hastanelere nakledildi.
ELEKTRİK SANTRALLERİ DE ETKİLENDİ
Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Roberto Luque, 3 hidroelektrik santralindeki faaliyetlerin de fırtınadan etkilendiği bilgisini paylaştı.
EKİPLER SEFERBER
Risk Yönetimi Sekreteri Jorge Carrillo Tutiven ve Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Roberto Luque bölgede inceleme yapmak üzere afet bölgesine ulaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı