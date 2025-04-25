Ekvador'da korkutan deprem! 6.3 büyüklüğünde sallandı

İstanbul
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da korkutan bir deprem meydana geldi. 6,3 büyüklüğünde olduğu belirtilen depremde şu ana kadar can ve mal kaybı bildirilmedi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), merkez üssü Esmeraldas eyaletinin 20 kilometre kuzeybatı açıkları olan 6,3 büyüklüğündeki depremin, 35 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.
Can ve mal kaybı bildirilmeyen depremde tsunami uyarısı yapılmadı.
Ekvador'da 17 Nisan 2016'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde 77'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Ülke, sismik hareketliliğin yoğun olduğu "Pasifik Ateş Çemberi" adı verilen deprem kuşağında yer alıyor.