Ekvador'da son 60 yılın en büyük tehlikesi: 12 saate varan elektrik kesintileri olacak

10 Kasım 2024 07:30 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 07:30

Ekvador'da son 60 yılın en ciddi kuraklık sorunuyla mücadele ediliyor. Ülkede yaşanan kuraklığa bağlı enerji krizi nedeniyle, günlük 12 saate kadar zorunlu elektrik kesintisi uygulanacak.

Son 60 yılın en büyük kuraklıklarından birinin yaşandığı Ekvador’da, artan enerji krizi nedeniyle ülke genelinde uygulanan elektrik kesintileri sürüyor. Ulusal basında yer alan habere göre, Ekvador Enerji ve Madenler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugünden itibaren ülkede günlük 12 saate varan elektrik kesintilerinin başlayacağı bildirildi.

Açıklamada, elektrik kesintilerinin ülke genelinde uygulanacağı belirtilirken, bu süre zarfında Agoyan ve San Francisco termik santrallerinde acil bakım yapılacağı ifade edildi.

ELEKTİRİĞİN YÜZDE 72'SİNİ KARŞILIYOR

Ekvador, son 60 yılın en ciddi kuraklık sorunuyla mücadele ediyor ve enerji ihtiyacının yüzde 72'sini hidroelektrik santrallerinden karşılıyor.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, Kolombiya ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile görüşerek enerji krizine ilişkin yardım talebinde bulunmuştu. Ancak Kolombiya da kuraklık nedeniyle enerji üretiminde sıkıntılar yaşadığı için Ekvador’a yaptığı elektrik ihracatını azaltmak durumunda kalmıştı.