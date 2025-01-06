El Salvador 6,3 şiddetinde depremle sarsıldı! Sarsıntı heyelana neden oldu

06 Ocak 2025 09:00 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 09:18

El Savador'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 50 kilometre derinliğinde yaşanan sarsıntı ülkede büyük bir paniğe neden oldu. Sarsıntıyla bir bölgede heyelan meydana geldi, o anlar kameraya yansıdı.

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Orta Amerika ülkesi El Salvador'da 6,3 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi. Derinliği yaklaşık 50 kilometre kaydedilen deprem büyük bir paniğe neden oldu. Komşu ülkeler Guatemala​ ve Nikaragua'da da aynı depremle sarsıldı. Çevre Gözlemevi, güçlü depremden sonra 27 artçı şok kaydedildiğini ve bunlardan 11'inin halk tarafından hissedildiğini bildirdi.

DEPREM HEYELANA NEDEN OLDU

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Fakat güçlü sarsıntı heyelana neden oldu. O anlar ve bir havalimanındaki panik anları kameraya yansıdı.

CAN VE MAL KAYBI YOK

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Bu sabah meydana gelen şiddetli depremin ardından, ülkemizin tüm bölgelerinden raporlar hazırlıyoruz. Görünüşe göre herhangi bir can ya da mal kaybı yok" ifadesini kullandı.

Honduras'ta Risk Yönetimi ve Ulusal Acil Durumlar Sekreterliği , depremde can kaybı veya maddi hasar olmadığını doğruladı.

SON DEPREMLER...

Öte yandan AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

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