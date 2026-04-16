El Salvador'da çocuk suçlu yasası kabul edildi: Dünya tarihindeki en sert seviye

Yeni yasaya göre, cinayet, terörizm veya tecavüz gibi ağır suçlara karışan 12 yaş ve üzerindeki çocuklar, yetişkinler gibi müebbet hapis cezasına çarptırılabilecek.

DEVLET BAŞKANI MEYDAN OKUDU

Devlet Başkanı Nayib Bukele, "Katillerin ve tecavüzcülerin hapiste kalmasına kim itiraz edebilir?" diyerek düzenlemeye yönelik eleştirilere meydan okudu.

HER 50 KİŞİDEN BİRİ HAPİSHANEDE

Dünyada nüfusa oranla en yüksek mahkum sayısına sahip ülkelerden biri olan El Salvador'da 90.000'den fazla kişi tutuklu bulunuyor. Bu, yaklaşık her 50 kişiden birinin parmaklıklar ardında olduğu anlamına geliyor.