Elektrik çarpmasıyla 11 dakikalık ölüm anı yaşadı: Sanki dünyaya tek bir noktadan bakıyormuşum gibiydi

06 Ocak 2025 14:37 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 14:55

Kanada'da 11 dakika boyunca ölü kalan sağlık görevlisi Adam Tapp, hayata tutunmayı başardı. Tapp, ölüm anında yaşadığı fiziksel ve ruhsal deneyimi anlattı.

Dünyanın en önemli işlerinden birine sahip ama çoğu insan onun ne yaptığını bilmiyor!

Dünyanın en önemli işlerinden birine sahip ama çoğu insan onun ne yaptığını bilmiyor!

Kanada'da 20 yıldır sağlık görevlisi olarak çalışan Adam Tapp, 2018 yılında nasıl 11 dakika boyunca ölü kaldığını ve bu esnada neler hissettiğini anlattı. Tapp, bir marangozluk işi üzerinde çalışırken ahşap oyma cihazından elektrik çarptığını ve yere yığıldığını söyledi. Tapp, elektriğin çarpma anını, "Bu his neredeyse dayanılmazdı. Sanki vücudumdaki her bir hücre parçalanıyormuş gibi, yoğun, çok yoğun mutlak bir acı seviyesiydi." diyerek anlattı.

Elektrik çarpmasının ardından yanında bulunan arkadaşı hemen ahşap oyma cihazının fişini çekti ve hemşire olan eşi Stephanie'yi çağırdı.

11 DAKİKALIK ÖLÜM ANI

Tapp, o an yaşadığı acının dayanılmaz olduğunu, 11 dakikalık ölüm anında 'tek bir noktadan bakıyormuş gibi' hissettiğini söyledi. Bu esnada fiziki varlığını unuttuğunu, dünyada hissettiğini anlatan Tapp, "Ölü değildim. Hiçbir şey değildim. Sadece mükemmeldim, mutlak bir memnuniyet gibiydi. Sonra bir tür frekansın üzerime doğru akmaya başladığını hissettim. Bu, su üzerindeki benzin gibiydi." ifadelerini kullandı.

BİR ELEKTRİK ÇARPMASI DAHA HİSSETTİ

Bir elektrik çarpması daha hissettiğini söyleyen Tapp, bu kez sağlık görevlilerinin kendisini hayata döndürmeye çalıştığını söyledi. Meslektaşlarının müdahalesi sonuç verdi ve genç adam hayata döndü.

KENDİNE GELDİĞİNDE ŞOK İÇİNDEYDİ

İlk olarak yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Tapp, 8 saat komada kaldı. Kendine geldiğinde sadece birkaç saat boyunca hastanede olduğunu öğrenince ise büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi. Tapp, "Birisi bana bunun beş yıl ya da on yıl olduğunu söyleseydi, kesinlikle inanırdım." dedi.