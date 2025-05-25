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 | Berrak Arıcan

Elektrik kesintilerinin sebebi sabotaj çıktı! Cannes Film Festivali'ne gölge düşürmek istediler

Fransa'da Cannes Film Festivali sırasında yaşanan elektrik kesintisinin sebebinin sabotaj olduğu açıklandı. Fransız halkı, Rusya'dan şüpheleniyor.

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Elektrik kesintilerinin sebebi sabotaj çıktı! Cannes Film Festivali'ne gölge düşürmek istediler
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 17:04
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 17:04

Fransa'nın Nice kentinde dünyaca ünlü Cannes Film Festivali sırasında yaşanan elektrik kesintisine dair açıklama yetkililerden geldi. Yaklaşık 45 bin hanede elektrik kesintisine trafoda çıkan yangının neden olduğu, bir sabotaj düzenlendiği belirtildi. Savcılık, yangının bilinçli olarak çıkarıldığını açıkladı.

''SALDIRGAN EYLEMLERİ KINIYORUM''

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi ise ''Ülkemizi hedef alan bu saldırgan eylemleri şiddetle kınıyorum'' açıklamasında bulundu. Başkan, güvenlik önlemlerinin artırılacağını ve suç duyurusunda bulunacaklarını da sözlerine ekledi.

Elektrik kesintilerinin sebebi sabotaj çıktı! Cannes Film Festivali'ne gölge düşürmek istediler


Cannes ve çevresindeki 160 bin hanedeki kesintinin de sabotaj olduğu belirtilmişti. Var bölgesinde yüksek gerilim istasyonu kundaklanmış, Alpes-Maritimes’te ise bir elektrik direği kesilmişti.

HALKIN ŞÜPHESİ 'RUSYA' YÖNÜNDE

Le Matin'in haberine göre Fransa'da peş peşe düzenlenen sabotajların ardından emniyet soruşturmayı derinleştirdi. Fransız halkının aklında ise tek bir suçlu, kamuoyu Rusya'dan şüpheleniyor.

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