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 | Suat Vilgen

Elektrikli scooter ile tarihi eser kaçakçılığı! Polisi peşine taktı

Roma’da, 24 yaşındaki Alman bir turist, elektrikli scooter’ıyla yaklaşık 30 kilo ağırlığında antik bir mermer parçası taşırken yakalandı. Olay, çarşamba akşamı ABD Büyükelçiliği’nin yakınında, Via Veneto’da gerçekleşti.

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Elektrikli scooter ile tarihi eser kaçakçılığı! Polisi peşine taktı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 08:15
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 08:15

İtalya'nın başkenti Roma şaşırtıcı bir tarihi eser kaçakçılığı girişimine sahne oldu. Roma emniyeti, scooter’ın tabanına yerleştirilen büyük mermer bloğu fark edince turisti takibe aldı. Kısa süre sonra durdurulan genç adam, taşıdığı eseri “anı olarak” yanına aldığını öne sürdü. Mermer parçasının nereden temin edildiği ya da bir alışverişe konu olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

TARİHİ PARÇA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

CNN Internatoonal'ın haberine göre Roma Arkeoloji Birimi, scooter’da taşınan mermer bloğun tarihi açıdan değerli bir Roma eseri olduğunu açıkladı. Eserin tam olarak hangi noktadan alındığını tespit etmeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Şimdilik turist hakkında bir suçlama yapılmazken, “kültürel varlık bulundurmak” suçundan soruşturma başlatıldı.

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ROMA YETKİLİLERİ TEPKİLİ

İtalyan yetkililer, son dönemde turistlerin kentteki tarihi yapılarla ilgili saygısız davranışlarının arttığına dikkat çekiyor. Daha önce de scooter’la İspanyol Merdivenleri’nden inenler, Pompeii’de motosiklet sürenler ya da Kolezyum’a isim kazıyanlar gündeme gelmişti.

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TURİSTLER SINIRLARI ZORLUYOR

Şubat ayında Yeni Zelandalı bir turist Trevi Çeşmesi’ne atladığı için para cezası alırken, bu ayın başında Amerikalı bir turist Kolezyum çevresindeki çiti aşarken yaralanarak ameliyata alınmıştı.

Yetkililer, bu tür olayların önüne geçmek için tarihi alanlarda denetimlerin artırılacağını vurguluyor.

ETİKETLER
#tarihi eser kaçakçılığı
#Dünya
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