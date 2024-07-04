Elektronik sigara genç kızın akciğerlerini 'kırık cama' çevirdi!

04 Temmuz 2024 16:55 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 17:24

İngiltere'de bir hafta boyunca nefes darlığı, titreme, öksürük, yüksek ateş gibi şikayetlerle hastaneye başvuran 19 yaşındaki genç kıza ilk olarak bakteriyel zatürre teşhisi kondu. Genç kızın akciğerlerinde 'buzlu cam opasiteleri' görüldü. Fakat tomografide bir gariplik olduğu anlaşıldı. Genç kızın akciğerlerinde puslu gri alanlar olduğu fark edildi. Doktorlar, hava keseciklerinin sıvı ya da diğer maddelerle dolu olabileceğini düşündü.

ELEKTRONİK SİGARA AKCİĞERLERİNE HASAR VERDİ

Genç kıza bir dizi antibiyotik verildi ancak semptomlar ortadan kalkmadı. Erkek arkadaşı, genç kızın elektronik sigara kullandığını söyleyince ise akciğer hasarının kaynağı ortaya çıktı.

Doktorlar, e-sigara kaynaklı hastalığın atipik bir viral hastalığa benzediğini, en sık görülen belirtilerin nefes darlığı, öksürük, göğüs ağrısı ve ateş olduğunu söylüyor.

Genç kıza teşhis konulduktan sonra semptomlarını iyileştiren steroidler verildi ve elektronik sigarayı bırakması önerildi.