Elektronik sigara içen kadının 'ciğerleri kızarmış tavuk gibi patladı'

16 May 2024 11:01 - Güncelleme : 16 May 2024 11:18

Elektronik sigaranın zararları üzerine yapılan araştırmalarda ortaya konan büyük tehlikeye rağmen her geçen gün kullanımı artıyor. ABD'de 30 yaşındaki Hannah Roth, az kalsın elektronik sigara nedeniyle hayatından oluyordu.

4 yıl boyunca elektronik sigara kullanan Hannah'nın ciğerlerinden şiddetli bir patlama sesi geldi, kadının ateşi 40 dereceye ulaştı, acil olarak hastaneye kaldırıldı.

''GÜNÜN HER SAATİ ELEKTRONİK SİGARA İÇİYORDUM''

Doktorlar, Hannah'nın akciğerlerinin 80'li yaşlarındaki birinin ciğerlerine benzediğini söyledi.

Hannah, "Doktor içeri girdi ve bana röntgenimi gösterdi. Elektronik sigara kullanıp kullanmadığımı sordu. Bu yüzden zatürre oldun dedi. Çantamdaki elektronik sigarayı alıp çöpe attı. Günün her saati içiyordum. Bir anne olarak oldukça korkutucuydu. Bakmam gereken iki çocuğum olduğu için tekrar elektronik sigara kullanamayacağımı biliyorum" diye konuştu.

Roth'un 10 yaşındaki oğlu, "annemin ciğerleri kızarmış tavuk gibi patladı" ifadelerine yer verdi.