Elon Musk, ABD ordusunu karıştırdı: Soruşturma başladı!

19 Aralık 2024 12:35 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 12:36

Elon Musk, SpaceX sayesinde ABD’nin gizli belgelerine erişim sağlarken, güvenlik izniyle ilgili yeni bir soruşturmayla karşı karşıya. Geçmişteki bazı güvenlik riskleri nedeniyle en üst düzey verilere ulaşamayan Musk, Trump’ın başkanlık dönemiyle birlikte daha geniş bir erişim hakkı elde edebilir.

Elon Musk​, şimdi de ABD ordusunu karıştıran bir soruşturmayla gündemde. Ünlü iş insanı, SpaceX​ sayesinde ABD istihbaratının önemli belgelerine erişim hakkına sahipti. Ancak, son dönemde güvenlik izniyle ilgili yeni bir soruşturma başlatıldı ve Musk hakkında dava açılabileceği belirtiliyor.

MUSK'IN GİZLİ BELGELERE ERİŞİMİ KISITLI

Elon Musk, ABD hükümetinin önemli bilgilerine ulaşabiliyor. Ancak bu erişim, bazı kısıtlamalarla sınırlı. SpaceX’in ulusal güvenlik projelerindeki çalışmaları nedeniyle gizli belgelere erişimi bulunuyor, fakat bu erişim, en üst düzey bilgilere ulaşmasını engelliyor.

Musk, "Çok Gizli" güvenlik iznine sahip olsa da, daha hassas verilere erişim sağlayamıyor. Bunun en büyük nedeni ise, Musk’ın geçmişteki eğlence amaçlı uyuşturucu kullanımı ve bazı uluslararası ilişkilerindeki güvenlik riskleri. Hatta, bazı hukuk ve ordu danışmanları, Musk’ın daha yüksek düzeyde güvenlik izni almasına karşı çıkıyor.

SPACEX ÇALIŞANLARI GİZLİ PROJELERE ERİŞEBİLİYOR

SpaceX’in yüzlerce çalışanı, askeri uydu projeleri ve diğer hassas devlet projelerine katılıyor. Örneğin, Starshield adlı casus uydu programı gibi projeler için çalışanlar gizli belgelere erişim sağlıyor. Ancak Elon Musk, bu tür projelerde yer alamıyor. Bu da SpaceX’in milyarlarca dolarlık devlet sözleşmeleri almasına rağmen, Musk’ın bazı alanlarda görev alamaması anlamına geliyor.

TRUMP'IN BAŞKANLIK DÖNEMİ DURUMU DEĞİŞTİREBİLİR

Musk’ın, eski Başkan Donald Trump ile yakın ilişkisi, tüm bu durumu değiştirebilir. Trump, yeniden başkan seçildiğinde Musk’ın hükümette önemli bir rol almasını sağlayabilir. Özellikle, Trump’ın başkanlığı sürecinde Musk’ın Devlet Verimliliği Bakanlığı'na liderlik etmesi bekleniyor. Bu durumda, Musk’a daha geniş bir erişim hakkı tanınabilir. Ancak, Trump henüz bu konuyu halka açıklamış değil.

Musk’ın ABD hükümetiyle olan ilişkileri giderek karmaşıklaşıyor. SpaceX’in devlet projeleriyle olan bağları, Musk’ın kısıtlı güvenlik izniyle çatışıyor. Trump’ın yeniden başkan seçilmesi durumunda ise bu durum daha da ilginç bir hal alabilir. Musk’a, başkanın yakın bir müttefiki olarak daha geniş bir erişim tanınacak mı, zamanla göreceğiz.