Elon Musk, ABD'nin devlet tarafından işletilen demir yolu ve posta hizmetlerini sert bir dille eleştirdi. Morgan Stanley Teknoloji Medya & Telekom konferansına çevrim içi katılan ünlü iş insanı, Amtrak ve USPS gibi kamu kurumlarının verimsiz çalıştığını belirterek, "Özelleştirilebilecek her şeyi özelleştirmeliyiz" dedi.

Amerikalı milyarder iş insanı ve Tesla ile SpaceX'in CEO’su Elon Musk, ABD'nin demir yolu hizmetleri ve devlet tarafından işletilen kurumları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Morgan Stanley Technology Media & Telecom konferansına çevrim içi olarak katılan Musk, ABD'deki bazı kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi gerektiğini savundu.

Musk, ABD'nin ulusal demir yolu hizmeti sağlayıcısı Amtrak ve posta servisi USPS gibi devlet kurumlarının verimliliğini eleştirerek, "Bence özelleştirilebilecek her şeyi özelleştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

ÇİN'İN HIZLI TRENLERİNİ ÖVDÜ

Musk, konuşmasında Çin'in hızlı tren sistemine de atıfta bulunarak, ABD'nin demir yolu sisteminin diğer ülkelerle kıyaslandığında geri kaldığını vurguladı. Diğer ülkelerin, demir yolları konusunda kendilerinden daha iyi olmasının utanç verici olduğunu sözlerine ekledi.

Amtrak'ın durumunun üzücü olduğunu belirten Musk, "Başka bir ülkeden geliyorsanız lütfen ulusal demir yolumuzu kullanmayın. ABD hakkında çok kötü bir izlenim edinmenize neden olabilir" ifadelerini kullandı.

Musk, hizmetlerin iyileştirilmesi için geri bildirim döngüsüne sahip olunmasının önemini vurgulayarak, özelleştirilebilecek her şeyi özelleştirmeleri gerektiğini savundu.