Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Elon Musk ABD'nin NATO'dan ayrılmasını istedi

Tesla'nın sahibi ve Trump yönetiminde etkili isimlerden biri olan Elon Musk, ABD'nin NATO'dan ayrılması gerektiğini savundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Elon Musk ABD'nin NATO'dan ayrılmasını istedi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 10:48
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 10:48

Tesla'nın sahibi ve Trump hükümetinde önemli görevler üstlenen Elon Musk, ABD'nin NATO'dan ayrılması gerektiğini söyledi. Musk, "ABD'nin Avrupa'nın savunmasına para harcaması mantıklı değil" diyerek dikkat çekti.

"NATO'DAN HEMEN ÇIKMALIYIZ"

Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "NATO'dan hemen çıkmalıyız" ifadesini kullandı. Musk'ın bu çıkışı, ABD ile Avrupalı müttefikleri arasında son dönemde artan gerilime yeni bir boyut kattı.

ABD Başkanı Donald Trump, uzun zamandır Avrupalı ülkelerin NATO bütçesine yeterince katkı yapmadığını savunuyor. Trump, daha önce NATO üyesi Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 5'ine çıkarmalarını istemişti. Bu oran şu an ABD dahil hiçbir ülke tarafından karşılanmıyor.

ABD, BAŞKA ÜLKELERİN SAVUNMASININ ÜSTLENMEYECEK

Başkan Trump, harcamaları artırmayan ülkelerin savunmasını ABD'nin üstlenmeyeceğini net şekilde ifade etti. NATO içindeki anlaşmazlık, özellikle Ukrayna konusunda kritik bir döneme denk geldi. ABD kısa süre önce Ukrayna'ya yapılan askeri yardımları askıya aldığını duyurdu. Trump'ın, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile Beyaz Saray'da yaşadığı gerginlik de bu süreçte büyük rol oynadı.

Elon Musk ise Trump yönetiminde etkili bir isim haline geldi. Musk, hükümette üstlendiği görevlerde devlet harcamalarını azaltmak için binlerce devlet çalışanını işten çıkardı ve birçok federal sözleşmeyi iptal etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bu kez Ukrayna, ABD'yi ikna etmeye çalışacak! Suudi Arabistan'da kritik görüşmeler
Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye tatbikat uyarısı: Gerçek savaşa dönüşebilir
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.