Elon Musk ABD'nin NATO'dan ayrılmasını istedi

Tesla'nın sahibi ve Trump yönetiminde etkili isimlerden biri olan Elon Musk, ABD'nin NATO'dan ayrılması gerektiğini savundu.

Tesla'nın sahibi ve Trump hükümetinde önemli görevler üstlenen Elon Musk, ABD'nin NATO'dan ayrılması gerektiğini söyledi. Musk, "ABD'nin Avrupa'nın savunmasına para harcaması mantıklı değil" diyerek dikkat çekti.

"NATO'DAN HEMEN ÇIKMALIYIZ"

Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "NATO'dan hemen çıkmalıyız" ifadesini kullandı. Musk'ın bu çıkışı, ABD ile Avrupalı müttefikleri arasında son dönemde artan gerilime yeni bir boyut kattı.

ABD Başkanı Donald Trump, uzun zamandır Avrupalı ülkelerin NATO bütçesine yeterince katkı yapmadığını savunuyor. Trump, daha önce NATO üyesi Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 5'ine çıkarmalarını istemişti. Bu oran şu an ABD dahil hiçbir ülke tarafından karşılanmıyor.

ABD, BAŞKA ÜLKELERİN SAVUNMASININ ÜSTLENMEYECEK

Başkan Trump, harcamaları artırmayan ülkelerin savunmasını ABD'nin üstlenmeyeceğini net şekilde ifade etti. NATO içindeki anlaşmazlık, özellikle Ukrayna konusunda kritik bir döneme denk geldi. ABD kısa süre önce Ukrayna'ya yapılan askeri yardımları askıya aldığını duyurdu. Trump'ın, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile Beyaz Saray'da yaşadığı gerginlik de bu süreçte büyük rol oynadı.

Elon Musk ise Trump yönetiminde etkili bir isim haline geldi. Musk, hükümette üstlendiği görevlerde devlet harcamalarını azaltmak için binlerce devlet çalışanını işten çıkardı ve birçok federal sözleşmeyi iptal etti.