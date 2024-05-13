Elon Musk analizinde dikkat çeken Erdoğan detayı: Takımyıldızında yer alıyor

13 May 2024 09:43 - Güncelleme : 13 May 2024 10:00

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Tesla, X ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, ABD medyası tarafından yakın markaja alındı. New York Times gazetesi, Musk'ın son yıllardaki diplomatik ilişkilerine dikkat çekti. Haber başlığında ise "Elon Musk diplomasisi: Sağcı dünya liderleriyle kur yap. Daha sonra onlardan faydalan" ifadelerine yer verildi.

''MUSK'IN TAKIMYILDIZI''

Musk'ın devlet liderlerinden bir takımyıldızı kurduğu yazılan haberde, kendi çıkarları için hareket ettiğine vurgu yapıldı:

"Musk, kendi siyasetini yürütmek ve iş imparatorluğunu genişletmek için Arjantin lideri Javier Milei ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi de dahil olmak üzere benzer düşünen devlet başkanlarından oluşan bir takımyıldızı kurdu.''

X SAYESİNDE LİDERLERLE İLETİŞİMDE

Sosyal medya platformu Twitter'ı satın alıp adını X olarak değiştiren Musk'ın liderlerle de bu sayede mesajlaştığına dikkat çekilen analiz haberde, Arjantin'de Kasım ayında yapılan seçimlerde Milei'nin kazanmasından sonra "Refah Arjantin'in önünde" mesajını attığına vurgu yaptı.

Haberde, "Milei, Musk'ın sağcı devlet başkanlarından oluşan bir takımla ilişkilerini geliştirme modelinin bir parçası ve bu ilişkilerin net faydalanıcıları var, şirketleri ve kendisi" ifadesi kullanıldı.

YAKIN İLİŞKİLERİ SAYESİNDE DESTEKLENİYOR, ANLAŞMALAR ALIYOR

Gazeteye konuşan 5 eski Tesla ve SpaceX yöneticisi Elon Musk'ın izlediği politikaların işlerini etkilediğini söyledi. İsmini açıklamayan kaynaklar Musk'ın 2010'larda dönemin ABD Başkanı Barack Obama ile yakın ilişkiler kurduğunu söylerken bu sayede federal hükümetten destek ve anlaşmalar alabildiğini belirtti. Musk'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi isimlerle yakınlığını sürdürdüğü de hatırlatıldı.

ELON MUSK ANALİZİNDE ERDOĞAN DETAYI

Haberde, "Ancak popülizm ve milliyetçilik yayıldıkça, Bay Musk Çin'de Xi Jinping'e kur yaptı ve İsrail'de Benjamin Netanyahu'yu, Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ı ve İtalya'da Giorgia Meloni'yi destekledi. Solun başarısızlıklarını eleştirmeye başladı" ifadesi kullanıldı.